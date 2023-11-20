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استشهاد أكثر من 5500 طفل بعدوان الاحتلال على غزة

11/20/2023 9:00:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قدمت وزارة التربية الفلسطينية- بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل- أرقاما عن ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 5500 طفل، بينهم 3 آلاف طالب في حرب الإبادة بغزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ45 على التوالي، حيث تواصل قوات الاحتلال قصف المستشفى الإندونيسي ومستشفى العودة شمالي قطاع غزة، ما أوقع عددا من الشهداء والجرحى. (الجزيرة)

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