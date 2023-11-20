استشهاد أكثر من 5500 طفل بعدوان الاحتلال على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قدمت وزارة التربية الفلسطينية- بالتزامن مع
اليوم العالمي للطفل- أرقاما عن ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة، مشيرة إلى
استشهاد أكثر من 5500 طفل، بينهم 3 آلاف طالب في حرب الإبادة بغزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم
الـ45 على التوالي، حيث تواصل قوات الاحتلال قصف المستشفى الإندونيسي ومستشفى
العودة شمالي قطاع غزة، ما أوقع عددا من الشهداء والجرحى. (الجزيرة)
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