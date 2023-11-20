تل أبيب تخسر 2.4 مليار دولار شهرياً بحربها على غزة

قدّرت وزارة المالية الإسرائيلية، أن الخسارة الشهرية الناجمة عن الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، تبلغ نحو 2.4 مليار دولار، وتوقعت أن تصل خسارة الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري إلى 1.4%، وذلك وسط غياب أية مؤشرات على نهاية قريبة للحرب التي تدخل يومها الـ45.



جاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، الإثنين 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عن وزارة المالية، وأوضحت: "كل شهر حرب قد يؤدي إلى خسارة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار)"، مشيرة أن ذلك سيؤدي إلى "ركود في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي".



أضافت الصحيفة أن هذا يعني أيضاً أن "وتيرة النمو الاقتصادي ستبلغ هذه السنة 2% فقط، علماً بأن التوقعات السابقة أشارت إلى أنها ستصل إلى 3.4%".



اعتبرت الصحيفة أن "الاقتصاد الإسرائيلي يدخل في حرب وجود، فسوق العمل معطلة، وقطاعات الأعمال في حالة من عدم اليقين"، وأضافت أن "الاقتصاد تضرر تحت تأثير الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول".



لفتت الصحيفة أيضاً إلى أن "عدم اليقين بشأن استمرار الحرب، وخطر اندلاع حرب شاملة في الشمال (مع لبنان) يؤثر على النشاط الاقتصادي، ويسبب أضراراً متعددة الأبعاد للاقتصاد".



كان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتيرتش، قد قدر كلفة الحرب اليومية على قطاع غزة، بنحو مليار شيكل (266 مليون دولار).



وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قال بنك "جيه بي مورغان تشيس"، إن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11% على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.



من التحذيرات الأخرى حول تداعيات الحرب على اقتصاد إسرائيل، حذر "بنك إسرائيل" حكومة بنيامين نتنياهو، الأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، من أن التغييرات المقترحة على ميزانية العام الجاري لن تكون كافية في ظروف الحرب الحالية، التي قدرت يومياً بنحو 260 مليون دولار للمصاريف العسكرية، فيما تراجع مؤشر الاستهلاك اليومي بين الإسرائيليين، وهو ما سيترك أثراً على الاقتصاد على المدى البعيد.



البنك قال في بيان أصدره ضمن رزمة أبحاث يصدرها في ضوء تطور الوضع الأمني بإسرائيل، والعواقب الاقتصادية الكبيرة التي تصاحبه: "إن الوضع الأمني يتطلب مسؤولية كبيرة في إدارة سياسة ميزانية الحكومة، من أجل بناء ثقة الأسواق التي تدرس التطورات في الاقتصاد، وضمن ذلك الميزانية".



كذلك كان موقع Ynet الإسرائيلي، قد قال في تقرير نشره يوم الخميس 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إن بيانات مؤسسة التأمين الوطني في إسرائيل، والتي تم نشرها بعد مضي أكثر من شهر على الحرب في غزة، كشفت عن زيادة في أعداد المتقدمين بطلبات الحصول على إعانة البطالة يوماً بعد يوم، حيث تصل أعداد طالبي إعانة البطالة إلى نحو 20 ألف شخص شهرياً في المتوسط خلال الأوقات العادية.



يأتي هذا، فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 45 يوماً شن حرب مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة. -عربي بوست

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