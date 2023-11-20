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نقل أطفال خدج من غزة إلى مصر لتلقي العلاج

11/20/2023 9:00:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انتقلت مجموعة أولى من الأطفال الخدج الذين أُجلوا من مستشفى بقطاع غزة إلى مصر اليوم الاثنين لتلقي العلاج، حسب لقطات حية بثتها قناة القاهرة الإخبارية المصرية.

ووفقا للهلال الأحمر الفلسطيني والقناة، فإنه من المتوقع عبور أكثر من 20 طفلا.

وكان الأطفال الخدج بمستشفى الشفاء في غزة، حيث تُوفي العديد من الأطفال وسط انهيار الخدمات الطبية؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي نتيجة لنفاد الوقود بسبب منع دخوله من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يشن حرب إبادة على غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

يشار إلى أن وزارة التربية الفلسطينية قدمت- بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل- أرقاما عن ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 5500 طفل، بينهم 3 آلاف طالب في الحرب على غزة.

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