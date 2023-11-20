نقل أطفال خدج من غزة إلى مصر لتلقي العلاج

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انتقلت مجموعة أولى من
الأطفال الخدج الذين أُجلوا من مستشفى بقطاع غزة إلى مصر اليوم الاثنين لتلقي
العلاج، حسب لقطات حية بثتها قناة القاهرة الإخبارية المصرية.
ووفقا للهلال الأحمر
الفلسطيني والقناة، فإنه من المتوقع عبور أكثر من 20 طفلا.
وكان الأطفال الخدج
بمستشفى الشفاء في غزة، حيث تُوفي العديد من الأطفال وسط انهيار الخدمات الطبية؛
بسبب انقطاع التيار الكهربائي نتيجة لنفاد الوقود بسبب منع دخوله من قبل الاحتلال
الإسرائيلي الذي يشن حرب إبادة على غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
يشار إلى أن وزارة
التربية الفلسطينية قدمت- بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل- أرقاما عن ضحايا
العدوان الإسرائيلي في غزة، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 5500 طفل، بينهم 3 آلاف
طالب في الحرب على غزة.
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