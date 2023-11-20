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الأونروا: طوابير لأكثر من 6 ساعات في غزة للحصول على كسرة خبز

11/20/2023 9:00:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وصل عدد النازحين في مختلف أنحاء قطاع غزة إلى نحو 1.7 مليون شخص، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفق ما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الاثنين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق لليوم الـ45 على قطاع غزة، مخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض، لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء، ومنع دخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، ما يزيد تعقيد وخطورة الوضع الإنساني على حياة المدنيين.

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، أوضحت "الأونروا"، أنه اعتبارا من 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، فإن ما يقارب 884000 نازح يقيمون الآن في 154 منشأة تابعة للمنظمة في كافة مدن قطاع غزة الخمس؛ بما في ذلك مدن الشمال، كما تأوي منشآت الأونروا حوالي 724000 نازح في 97 منشأة بمناطق الوسط وخانيونس ورفح.

ونقلت الوكالة عن موظف يعمل لديها قوله إن "مجرد الدخول إلى أحد الملاجئ يجعلك تنفجر بالبكاء. وخارج الملاجئ هناك أطفال يبحثون عن الطعام والماء ويقفون في طوابير لأكثر من ست ساعات للحصول على كسرة من الخبز أو زجاجة من الماء فقط، الناس ينامون في الشوارع في خانيونس، الأسواق فارغة تماما باستثناء القليل من الخضروات، يجب أن يتوقف هذا البؤس وإلا سيموت الناس من الجوع والأمراض".

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 13000، بينهم أكثر من 5500 طفل، و3500 امرأة، فيما بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 201 بين طبيب وممرض ومسعف، كما استشهد 22 من رجال الدفاع المدني، و60 صحفياً. (بترا)

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