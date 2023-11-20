ترك حياة الرفاهية في لندن وانتقل إلى غزة لمداواة جراحها.. من هو الطبيب غسان أبو ستة؟

عاد الجراح غسان أبو ستة من بريطانيا إلى فلسطين، ليكون شاهدًا على مجازر كثيرة شهدها قطاع غزة المحاصر، لاسيما مجزرة مستشفى المعمداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث راح ضحيتها نحو 500 شهيد، فظهر أبو ستة في المؤتمر الصحافي لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، وسط جثامين شهداء المجزرة التي شنها العدوان الصهيوني السافر على المستشفى، ومن هذا الظهور، أصبح أبو ستة حديث الناس في جميع أنحاء العالم.

















خلال فترة تجاوزت الـ6 أسابيع من عدوان همجي لم يسبق له مثيل، لم يغفل أبو ستة عن إظهار الجانب المروع لجرائم الاحتلال في المستشفيات التي يقوم بمعالجة المرضى فيها، فنقل رسالته باللغتين العربية والإنجليزية، وأصبح يتحدث عبر قنوات عربية وعالمية لينقل الصورة المؤلمة، ولم ينس أيضاً أن يعطنا جرعة من الأمل والصلابة من خلال حسابه على "إنستغرام"، ليروي عزيمة مرضاه والطاقم الطبي الذي يعمل برفقته.











غسان أبو ستة

غسان أبو ستة هو أستاذ فلسطيني يحمل الجنسية البريطانية، متخصص في علم الجراحة حصل على تعليمه الطبي في جامعة غلاسكو في المملكة المتحدة، وتخصص لاحقًا في جراحة القحف والجمجمة للأطفال وجراحة الحنك.



وفي عام 2012، أصبح مسؤولًا طبيًا عن برنامج إصابات الحرب لدى الأطفال في المركز الطبي بالجامعة الأميركية في بيروت، كما شارك أبو ستة عام 2015 في تأسيس برنامج طب النزاعات في معهد الصحة العالمي في الجامعة الأميركية ببيروت.

مغادرته غزة









كان أبو ستة ترك عائلته وعمله وحياة الرفاهية التي يحظى بها في لندن، وانتقل إلى غزة فور الإعلان عن معركة "طوفان الأقصى"، في خطوة كان الهدف منها أن يكون بجوار أهل القطاع الذين توقع أنهم سيتعرضون لعدوان غاشم من الاحتلال.

غادر أبو ستة غزة، أول أمس السبت، وكتب عبر صفحته الخاصة إنستغرام أمس الأحد: لقد تركت غزة. قلبي وعقلي ما يزالان هناك، مع مرضاي، أتذكر قصصهم وجروحهم، سأقاتل من أجل أن يتلقوا العلاج المناسب، والعدالة التي يستحقونها، قلبي محطم بطريقة لم أكن سأدركها يوماً.

لقاؤه مع جلالة الملك والملكة









التقى جلالة الملك عبد الله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم الإثنين، الدكتور غسان أبو ستة.

وكتبت الملكة رانيا عبر حسابها على "انستغرام": "مع جلالة سيدنا اليوم في لقاء مع الدكتور غسان أبو ستة، أحد الأطباء الأبطال الذين سخروا قلوبهم وأرواحهم لإنقاذ أكبر عدد ممكن من أهل غزة. على مدى الأسابيع الستة الماضية، تم تدمير المنظومة الطبية في غزة تماماً، ما ترك الأطباء عاجزين عن علاج الكم الهائل من الاصابات المروعة والأمراض المعدية التي تنهال عليهم كل يوم".







