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الأردن يشارك في تحرك عربي إسلامي لوقف العدوان على غزة

11/20/2023 9:00:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يبدأ وزراء خارجية الأردن، السعودية، فلسطين، قطر، مصر، إندونيسيا، تركيا، ونيجيريا، إضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، جولة زيارات رسمية للدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في إطار التحرك العربي الإسلامي لوقف إطلاق النار في غزة.
ويأتي ذلك إنفاذاً لقرار التكليف الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض بتاريخ 11 تشرين الثاني 2023.
ويرأس جولة الزيارات الرسمية وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، بصفتها ترأس القمة العربية (32) والإسلامية.
ويشارك في التحرك العربي - الإسلامي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان، ووزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، ووزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية يوسف مايتاما توجار والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.
ويأتي هذا التحرك باسم جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق سلام دائم وشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية، مع تأمين ممرات إغاثية عاجلة لتجنب وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة المحاصر، إضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ما يقوم به من انتهاكات سافرة وجرائم في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك.- (بترا)

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