الصفدي يؤكد ضرورة وقف إسرائيل حربها المستعرة على غزة

التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على ‎غزة، اليوم في ‎بكين، وزير الخارجية الصيني وانغ يي.



وأكد الصفدي خلال اللقاء ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والإرادة الدولية، ووقف حربها المستعرة على غزة، وما تنتجه من معاناة وكارثة وإنسانية.



كما شدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.-(بترا)