الصفدي يؤكد ضرورة وقف إسرائيل حربها المستعرة على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، اليوم في بكين، وزير الخارجية الصيني وانغ يي.
وأكد الصفدي خلال اللقاء ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والإرادة الدولية، ووقف حربها المستعرة على غزة، وما تنتجه من معاناة وكارثة وإنسانية.
كما شدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.-(بترا)
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