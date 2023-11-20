الحكومة: ندرس كل الخيارات للتعامل مع إسرائيل

MENAFN - Alghad Newspaper) جهاد المنسي

أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الاثنين، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بقي في خندق الدفاع عن القضية الفلسطينية، مناديا على الدوام بوقف العدوان الغاشم بحق أهلنا في غزة.

وطلب الصفدي من الأمانة العامة لمجلس النواب بإدراج مكالمة جلالة الملك عبد الله الثاني مع قائد قوة المستشفى الميداني في غزة على الشاشة الرئيسية تحت القبة.



وقال الصفدي إن مجلس النواب سيكون عند حسن ظن أبناء شعبنا بخصوص الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، لافتا إلى أن اللجنة القانونية في مجلس النواب تتولى الأمر، وهناك اجتماع مرتقب مع وزير الطاقة.



ودعا الصفدي اللجنة القانونية إلى الاستماع لكافة وجهات النظر من النواب والقانونيين والأحزاب حيال الاتفاقيات مع الاحتلال.



وفيما أبدى النواب فخرهم بمواقف جلالة الملك، قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إن الحكومة تدرس كل الخيارات للتعامل مع إسرائيل مع مراعاة المصلحة العامة، مضيفا أن الحكومة ستدرس قرارات اللجنة.



ويناقش مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها اليوم مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023 الذي أرسلته الحكومة إلى المجلس الأسبوع الماضي.