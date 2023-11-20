فيسبوك يغلق صفحة الغد بسبب غزة

أغلقت إدارة شركة "ميتا" المالكة لموقع "فيسبوك" الشهير للتواصل الاجتماعي، صفحة جريدة "الغد" الرسمية بزعم مخالفة معايير مجتمعها، وذلك في إطار تغطية حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.



وقالت "ميتا" في رد على استفسارات "الغد" بشأن هذه الخطوة المستغربة ضد صفحة إخبارية لجريدة يومية أردنية إن الإغلاق سيستمر 35 يومًا، اعتبارا من فجر يوم السبت 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.

ويعمد "فيسبوك" منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" وحتى قبلها إلى تقييد المحتوى العربي المتعلق بالقضية الفلسطينية، إلى جانب تقليل وصول المنشورات إلى المتابعين وبالتالي، فإن قرار إغلاق الصفحة لم يؤثر على عمل "الغد".



ولا تزال منصات "الغد" الأخرى على "فيسبوك" مثل "الغد لايت" و"الغد سبورت" تواصل عملها كالمعتاد، إلى جانب "إكس" (تويتر سابقًا) و"تلغرام" ومنصات أخرى.

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