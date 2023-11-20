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الخارجية تكشف حالة الأردنية الموقوفة في بنسيلفانيا

11/20/2023 9:00:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أكدت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه ومن خلال سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في واشنطن، تمت متابعة قضية المواطنة الأردنية التي تم توقيفها في ولاية بنسيلفانيا الأميركية، والتواصل مع ذويها منذ بداية الحادثة، والذين أكدوا أن المواطنة تم الإفراج عنها خلال ساعتين من توقيفها وأنها بخير وبصحة جيدة، بعكس ما يتداول على وسائل الإعلام.

وكانت السلطات الأميركية اعتقلت الطالبة الأردنية في جامعة بنسلفانيا ، تارا الطراونة‬⁩، بسبب موقفها من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة نيويورك بوست عن تقارير زعمت ان الطالبة تارا الطراونة متهمة بـ"سرقة العلم الإسرائيلي في الحرم الجامعي”.

وقالت إن تارا قالت أمام حشد من الجمهور عن الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول: "أتذكر مشاعر القوة والسعادة، والثقة الشديدة بأن النصر كان قريباً وملموساً للغاية”.

وقالت الصحيفة إن الطالبة تارا هي خريجة كينجر أكاديمي في مأدبا عام ٢٠٢٠.

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