الخارجية: إجلاء 229 مواطنا أردنيا من المقيمين في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد الناطق الرسمي
باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية
السفير الدكتور سفيان القضاة استمرار الوزارة ومن خلال مديرية العمليات، وسفارة
المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة، بمتابعة أوضاع المواطنين الأردنيين
المقيمين والمتواجدين في غزة، وتأمين إجلائهم إلى المملكة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح القضاة أن فريق
السفارة الأردنية في القاهرة، والمتواجد حالياً في الجانب المصري من معبر رفح،
يعمل على إجلاء 229 مواطناً أردنياً من المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على
قوائم الوزارة والذين سمح لهم بالمغادرة اليوم من خلال معبر رفح إلى جمهورية مصر
العربية، ويقوم الفريق باستقبالهم وتقديم ما يلزمهم وتوفير المساعدة الطبية
المطلوبة، والعمل على تأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.
وقال السفير إن عدد
المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، والمسجلين على قوائم الوزارة
بلغ 741 شخصاً لغاية هذا اليوم.
وجدد القضاة تأكيده استمرار
المملكة في إجلاء رعاياها من قطاع غزة، ودعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين
والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات في الوزارة لطلب المساعدة وعلى
مدار الساعة على الأرقام التالية:
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00962799562903
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00962799562471
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00962799562193
أو من خلال البريد
الإلكتروني:
MENAFN20112023000072011014ID1107458130
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