الأمن العام: إخلاء منازل بسبب ارتفاع منسوب المياه (صور)

واصلت مديرية الأمن العام خلال الليلة الماضية وصباح اليوم الاثنين، تقديم الخدمات الأمنية والمرورية والإنسانية، في ظل الأحوال الجوية السائدة، واستجابت المديرية من خلال تشكيلاتها ووحداتها لعدد من البلاغات.



وفي محافظة الكرك، استجابت كوادر الدفاع المدني لمعلومات حول وجود عائلة محاصرة داخل بيت متنقل بسبب جريان السيول وتدفقها في منطقة زحوم، فعملت الفرق المتخصصة على إخلائهم إلى منطقة آمنة.



كما تعاملت كوادر دفاع مدني غرب عمان مع عدد من البلاغات نتيجة ارتفاع منسوب المياه في عدد من الشقق السكنية، حيث تم التعامل معها دون وقوع إصابات تذكر.



وكانت مديرية الأمن العام حذرت الليلة الماضية ولمرات عدة من خطر تشكل السيول وتجمع المياه، مشددة على ضرورة عدم المجازفة بقطعها أو الاقتراب منها .



ودعت إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 لطلب المساعدة عند الحاجة.

























