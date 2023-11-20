-->

Monday, 20 November 2023 06:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمن العام: إخلاء منازل بسبب ارتفاع منسوب المياه (صور)

11/20/2023 9:00:17 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

واصلت مديرية الأمن العام خلال الليلة الماضية وصباح اليوم الاثنين، تقديم الخدمات الأمنية والمرورية والإنسانية، في ظل الأحوال الجوية السائدة، واستجابت المديرية من خلال تشكيلاتها ووحداتها لعدد من البلاغات.

وفي محافظة الكرك، استجابت كوادر الدفاع المدني لمعلومات حول وجود عائلة محاصرة داخل بيت متنقل بسبب جريان السيول وتدفقها في منطقة زحوم، فعملت الفرق المتخصصة على إخلائهم إلى منطقة آمنة.

كما تعاملت كوادر دفاع مدني غرب عمان مع عدد من البلاغات نتيجة ارتفاع منسوب المياه في عدد من الشقق السكنية، حيث تم التعامل معها دون وقوع إصابات تذكر.

وكانت مديرية الأمن العام حذرت الليلة الماضية ولمرات عدة من خطر تشكل السيول وتجمع المياه، مشددة على ضرورة عدم المجازفة بقطعها أو الاقتراب منها .

ودعت إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 لطلب المساعدة عند الحاجة.

MENAFN20112023000072011014ID1107458120

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث