الفيلم الوثائقي” أعظم الرحلات: الحج إلى مكة المكرمة”

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض- أصداف نيوز:
يُعرض اليوم في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الفيلم الوثائقي :” أعظم الرحلات: الحج إلى مكة المكرمة – على خطى ابن بطوطة“، وذلك بسينما المكان مول.
ويتناول الفيلم الذي يعرض لأول مرة بالرياض فريضة الحج ومناسكه، وقامت على إنتاجه شركة عالمية متخصصة في مجال إنتاج الأفلام الوثائقية وتصويرها، ويتم عرضه بنظام عرض الشاشة العملاقة بدرجة فائقة الجودة للصوت والصورة (IMAX) وقد تم تصوير مسيرة الحجاج ودخولهم لمكة المكرمة جوًّا وبحرًا وبرًّا، وتبلغ مدة الفيلم (45) دقيقة، كما تضمنت أماكن التصوير في الفيلم الوثائقي عدة أماكن شملت المنافذ الخاصة بقدوم الحجاج، منها: ميناء جدة الإسلامي، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مدينة الحجاج، الحرم المكي الشريف، المشاعر المقدسة كما تم تصوير جزء من الفيلم ورحلة ابن بطوطة في المملكة المغربية.
٤ سنوات من العمل
واستغرق إنتاج الفيلم أربع سنوات وبلغ عدد أيام التصوير الفعلية في موسم الحج (13) يومًا، للخروج بالمادة الوثائقية لرحلة الحج التي تبلغ (45) دقيقة وعدد (6000) صورة فوتوغرافية تم تعزيزها بالفيلم الذي تم تصويره في موسم الحج في العام 1428هـ وبإشراف فني من منتج الأفلام العالمي رئيس الجمعية الجغرافية الوطنية الأمريكية Jake Eberts الذي أنتج عدة أفلام حازت على 27 جائزة أوسكار، ومن إخراج Bruce Neibaur الحائز على جائزة عن فيلم الحج لإذاعة BBC.
وقد قام فريق العمل الذي ضم أكثر من (80) شخصًا، بتصوير أكثر من (85000) قدم لقطات من IMAX عن الحج التي تغطي جميع الجوانب بما فيها الطواف، باستخدام تقنية جديدة وفريدة بمساعدة الحاسوب لتصوير مرور الوقت، وتعد هذه اللقطات – بحسب المختبرات السينمائية بولاية كاليفورنيا – من أكثر اللقطات دهشة وجمالا.
عرض الفيلم
وكان الفيلم قد عُرض في عدد من العواصم العالمية: نيويورك وباريس ولندن وسنغافورة وجاكرتا ودبي محققاً بذلك عددًا من الجوائز السينمائية العالمية، وحاز على ثلاث جوائز في مهرجانات هيوستن وبوسطن وباريس، وتمت ترجمة الفيلم لعدد من اللغات.
MENAFN20112023007116015312ID1107458120
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.