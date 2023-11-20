الرياض- أصداف نيوز:

يُعرض اليوم في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الفيلم الوثائقي :” أعظم الرحلات: الحج إلى مكة المكرمة – على خطى ابن بطوطة“، وذلك بسينما المكان مول.

ويتناول الفيلم الذي يعرض لأول مرة بالرياض فريضة الحج ومناسكه، وقامت على إنتاجه شركة عالمية متخصصة في مجال إنتاج الأفلام الوثائقية وتصويرها، ويتم عرضه بنظام عرض الشاشة العملاقة بدرجة فائقة الجودة للصوت والصورة (IMAX) وقد تم تصوير مسيرة الحجاج ودخولهم لمكة المكرمة جوًّا وبحرًا وبرًّا، وتبلغ مدة الفيلم (45) دقيقة، كما تضمنت أماكن التصوير في الفيلم الوثائقي عدة أماكن شملت المنافذ الخاصة بقدوم الحجاج، منها: ميناء جدة الإسلامي، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مدينة الحجاج، الحرم المكي الشريف، المشاعر المقدسة كما تم تصوير جزء من الفيلم ورحلة ابن بطوطة في المملكة المغربية.

٤ سنوات من العمل

واستغرق إنتاج الفيلم أربع سنوات وبلغ عدد أيام التصوير الفعلية في موسم الحج (13) يومًا، للخروج بالمادة الوثائقية لرحلة الحج التي تبلغ (45) دقيقة وعدد (6000) صورة فوتوغرافية تم تعزيزها بالفيلم الذي تم تصويره في موسم الحج في العام 1428هـ وبإشراف فني من منتج الأفلام العالمي رئيس الجمعية الجغرافية الوطنية الأمريكية Jake Eberts الذي أنتج عدة أفلام حازت على 27 جائزة أوسكار، ومن إخراج Bruce Neibaur الحائز على جائزة عن فيلم الحج لإذاعة BBC.

وقد قام فريق العمل الذي ضم أكثر من (80) شخصًا، بتصوير أكثر من (85000) قدم لقطات من IMAX عن الحج التي تغطي جميع الجوانب بما فيها الطواف، باستخدام تقنية جديدة وفريدة بمساعدة الحاسوب لتصوير مرور الوقت، وتعد هذه اللقطات – بحسب المختبرات السينمائية بولاية كاليفورنيا – من أكثر اللقطات دهشة وجمالا.

عرض الفيلم

وكان الفيلم قد عُرض في عدد من العواصم العالمية: نيويورك وباريس ولندن وسنغافورة وجاكرتا ودبي محققاً بذلك عددًا من الجوائز السينمائية العالمية، وحاز على ثلاث جوائز في مهرجانات هيوستن وبوسطن وباريس، وتمت ترجمة الفيلم لعدد من اللغات.