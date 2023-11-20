الفوسفات تتبرع بجهاز غسيل كلى لمستشفى الشيخ زايد الحكومي بالعقبة

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة

العقبة- تبرعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية بجهاز لغسيل الكلى لمستشفى الشيخ محمد بن زايد الحكومي في محافظة العقبة.



وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات خلال تسليمه وثائق التبرع بالجهاز لمدير المستشفى الدكتور محمد كريشان، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد، ومساعد مدير المستشفى الدكتورة رنا خليل، إن هذه المساهمة من الشركة تأتي في إطار مسؤوليتها المجتمعية تجاه المؤسسات الوطنية في مختلف مناطق المملكة، والمساعدة في تحسين وتجويد الخدمات التي تقدمها للمواطنين.



وأكد الذنيبات أهمية القطاع الصحي؛ لما يقوم به من دور حيوي في العناية بصحة المواطنين ورعايتهم وسلامتهم، مشيرا إلى حرص الشركة على دعم هذا القطاع والقطاعات الحيوية الأخرى في مناطق عملها، بما يسهم في تقديم خدمات نوعية للمواطنين.



وأضاف أن القطاع الصحي في محافظة العقبة يقدم خدماته لجميع أبناء المحافظة والمناطق المجاورة، ما يستدعي المساهمة في دعم هذا القطاع، بما يلبي احتياجات المواطنين والتخفيف عليهم واختصار الكثير من الوقت والجهد.



بدوره، أشاد مدير المستشفى بمبادرة شركة مناجم الفوسفات الأردنية بدعم القطاع الصحي في العقبة؛ ومنها مستشفى الشيخ زايد الحكومي، مؤكدا أن هذا التبرع سيسهم في مساعدة المستشفى لاستيعاب المزيد من المرضى والمراجعين لغايات غسيل الكلى.



من جهته، أعرب كريشان عن تقديره للدور التنموي الذي تقوم به شركة مناجم الفوسفات الأردنية إلى جانب جهودها في رفد الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى الدور الذي يقوم به المستشفى لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين، وحرصه على تطويرها.