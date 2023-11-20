غزة في عيون يرموكية ورشة فنية توثق الجرح الفلسطيني

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد التميمي

أقيمت في جامعة اليرموك ورشة فنية نظمتها دائرة النشاط الثقافي والفني في عمادة شؤون الطلبة بعنوان "غزة في عيون يرموكية".



وتضمنت الورشة التي أقيمت أمام مبنى العمادة رسم لوحات فنية تشكيلية عبرت عن وقوف طلبة اليرموك إلى جانب أشقائهم من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وتضامنهم الكبير معهم في وجه ما يتعرضون له من مجازر وحشية ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وقال عميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك الدكتور معتصم شطناوي، إن طلبة الجامعة كغيرهم من أبناء الوطن أبوا إلا أن يؤدوا دورهم في دعم إخوانهم من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وأن يؤكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك المعظم عبدالله الثاني ابن الحسين، ومواقفه المشرفة في دعم القضية الفلسطينية، ومساعيه الدائمة لوقف الظلم والعنف الذي يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.



وأشاد شطناوي باهتمام الطلبة للمشاركة في هذه الورشة، ورغبتهم في تأكيد وحدة الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني، وعلاقة الدم والأخوة الوثيقة التي تربطهما.



وشارك في الورشة خمس وثلاثون طالبا وطالبة من طلبة المرسم الجامعي التابع لقسم النشاط الفني بإشراف مشرفة المرسم دعاء طلافحة.



وتخلل الورشة إنجاز العديد من اللوحات التشكيلية باستخدام الألوان الزيتية، والأكريلك، والمائي وأقلام الفحم.

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