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استكشاف المستقبل: تآزر الذكاء الاصطناعي واللغة في المؤتمر العالمي الأول لخدمة اللغة العربية

11/20/2023 8:59:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يتضح لكل من يستعرض المشهد التكنولوجي المتطور بسرعة أن هناك قوة بدأت تشكل الطريقة التي نتفاعل بها مع الآلات ويتفاعل بعضُنا مع بعض، وهذه القوة هي الذكاء الاصطناعي. ونحن نقف مدفوعين بهذه القوة على حافة عهد جديد، حيث لا تفهم الآلات ما نطلبه منها فقط ولكنها تنتج لغة تشبه لغة الإنسان ومنطق الإنسان ومعرفة الإنسان.
وقد أصبحت الحاجة إلى استكشاف شامل لهذه الظاهرة أمرًا لازمًا، خاصة في علاقة الذكاء الاصطناعي باللغة العربية وكيف يمكن أن نخدم اللغة الشريفة بتوظيف هذه التقنية. واستجابة لهذه الحاجة يبادر مجمع اللغة العربية إلى عقد المؤتمر العالمي الأول لخدمة اللغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي في السابع والعشرين والثامن والعشرين من شهر كانون الأول من عام 2023.
ويهدف المؤتمر إلى أن يكون مهداً للأفكار والتحليلات والابتكارات، ومنصة تجمع الخبراء والباحثين والمهتمين لكشف أسرار التداخل المعقد بين الذكاء الاصطناعي واللغة العربية، من خلال جدول أعمال يناقش مجموعة واسعة من الموضوعات، بدءًا من معالجة اللغة الطبيعية وفهمها إلى الترجمة الآلية وتحليل المشاعر، وفحصِ شاملِ مَا وصلنا إليه والفرص المستقبلية للذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية.
المواضيع الرئيسية للمؤتمر:
1. تطوراتُ معالجة اللغة الطبيعية: استكشاف التطورات الحديثة في معالجة اللغة الطبيعية التي تعيد تشكيل كيفية قيام الآلات بالتفسير والرد على لغة الإنسان، وما يتضمنه ذلك من تحليل المشاعر وفهم السياق، والاختراقات العلمية التي تدفع الذكاء الاصطناعي نحو فهم أكثر تعقيدًا للغة.
2. ترجمة الآلة والتواصل عبر اللغات: اكتشاف التحديات والإنجازات لترجمة الآلة وتأثيرها في تجاوز حواجز اللغة، ومناقشة الآثار المحتملة لهذه الابتكارات على المجتمع وكيف يعزز الذكاء الاصطناعي التواصل العالمي عن طريق بناء الجسور بين اللغات.
3. الاعتبارات الأخلاقية المصاحبة لتوظيف الذكاء الاصطناعي: مع تقدم تطبيقات نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية أصبحت الآثار الأخلاقية لاستخدامها موضع اهتمام كبير. ويناقش المؤتمر المسؤولية والمخاطر المترتبة على توظيف الذكاء الاصطناعي، ومواجهة مشكلة التحيز في اللغة التي ينتجها، والاعتبارات الأخلاقية التي يجب أن توجه تطوير ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية.
4. الابتكارات في قدرات المحادثة مع أنظمة الذكاء الاصطناعي: تتعرض أوراق المؤتمر لتطوير الذكاء الاصطناعي لإمكانية المحادثات مع الروبوتات أو الدردشة مع المساعدين الافتراضيين على أجهزة الهاتف المحمول، وتستكشف كيف تستفيد الأعمال والصناعات من هذا التطور وكيف يعزز الذكاء الاصطناعي تجربة علاقات الشركات مع العملاء ويبسط عمليات الاتصال.
5. تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم: استكشاف كيف يقوم الذكاء الاصطناعي وتقنيات اللغة بتحويل عملية التعليم، ومناقشة منصات التعلم المتكيفة حسب المتعلم، والأنظمة الذكية لتدريس اللغة، ودور الذكاء الاصطناعي في تفريد التعليم.
6. الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى: اندماج الإبداع والتكنولوجيا عندما يتولى الذكاء الاصطناعي إنشاء المحتوى، وفحص الآثار المحتملة للمحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي على صناعات مثل الصحافة والتسويق وصناعة الترفيه.
إن المؤتمر العالمي الأول لخدمة اللغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تجمع للعقول؛ إنه شهود لرحلتنا المشتركة إلى المستقبل، وتنقل في آفاق العلاقة المعقدة بين الذكاء الاصطناعي واللغة، واستكشاف للطريق نحو عالم يتجاوز التواصل فيه الحدود، وتفهم فيه الآلات دقائق التعبير الإنساني.
انضموا إلينا في المؤتمر العالمي الأول لخدمة اللغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث لن يتعلق الحديث بالذكاء الاصطناعي واللغة فقط؛ وإنما بتشكيل رؤيتنا وخطتنا لغد اللغة العربية.
اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي الأول
لخدمة اللغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي
مجمع اللغة العربية الأردني

MENAFN20112023000072011014ID1107458114

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