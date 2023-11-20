“اقتلوهم جميعاً”.. منتج فيلم أوبنهايمر يحرض إسرائيل على عدم التوقف عن قصف غزة

خلال فترة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبين حملة لوقف إطلاق النار سواء من قبل الدول العربية أو الأجنبية نشر منتج فيلم "أوبنهايمر" تدوينة على منصة x تطالب بوقف إطلاق النار، فيما يوجه رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي بقتل الفلسطينيين جميعاً.



جيمس وودز.. اقتلوهم جميعاً











عبر تدوينة على منصة x "تويتر سابقاً" طالب جيمس وودز منتج فيلم أوبنهايمر إسرائيل بعدم وقف إطلاق النار وذلك إثر صورة نشرها "أولي لندن" وهو شخصية إنجليزية على الإنترنت، تشتهر في لندن بإجراءات الجراحة التجميلية المتعددة التي تهدف إلى جعله يبدو مثل جيمين، عضو الفرقة الكورية الجنوبية BTS.

تصحب تدوينة هذا الأخير صورة لمجموعة من الأشخاص المناصرين للقضية أثناء حملهم للعلم فيما يقومون بالدوس على جرو يلبس العلم الإسرائيلي، فيما ربط عنق الجرو بالعلم الفلسطيني، هذه الصورة حصدت أزيد من 5 ملايين مشاهدة على المنصة.

أعاد جيمس وودز نشر نفس الصورة وعلق عليها: "لا وقف إطلاق النار. بدون اتفاق. لا غفران." فيما حصدت أكثر من 2 مليون مشاهدة وأكثر من 6 آلاف تعليق بين مناصر للقضية الفلسطينية ومعارض لها.



من هو جيمس وودز؟

جيمس هوارد وودز ولد في 18 أبريل/نيسان 1947 وهو ممثل أمريكي معروف بأدواره المكثفة سريعة الحديث على المسرح والشاشة. حصل على العديد من الجوائز بما في ذلك ثلاث جوائز إيمي، وجائزة غولدن غلوب، وثلاث جوائز نقابة ممثلي الشاشة، بالإضافة إلى الترشيحات لجائزتي الأوسكار.

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