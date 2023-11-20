كيف يتفاعل جسمك مع تناول المكسرات على الإفطار يومياً ؟

يعتبر الكثيرون من خبراء التغذية أن الإفطار أهم وجبة في اليوم، والآن وجد العلماء أنها يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية - ولكن ذلك يعتمد على ما تأكله.



وكشفت دراسة حديثة أن استبدال بيضة بحفنة من المكسرات يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 17%، وفقًا لتحقيق أجراه العلماء حول الأطعمة النباتية.



وتقول الدراسة التي نشرت في مجلة BMC Medicine، إن تناول حفنة من المكسرات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 17 في المائة، والسكري بنسبة 18 في المئة، والوفاة المبكرة بنسبة 15 في المئة إذا تم استبدالها بـ 25 إلى 28 غرامًا من المكسرات.



وفي الوقت الذي حذر فيه بعض الأطباء من خطورة البيض صحة القلب، أؤكد آخرون أن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة، نقلا عن البيان.





لطالما كانت أمراض القلب واحدة من أكبر الأمراض القاتلة في المملكة المتحدة، حيث أفادت مؤسسة القلب البريطانية أن 460 شخصًا يموتون كل يوم و48000 ألف شخص يلقون حتفهم كل عام بسبب أمراض القلب أو الدورة الدموية.



تظهر النتائج التي شاركها المركز الألماني لأبحاث مرض السكري، عدم وجود فائدة من استبدال الأسماك والمأكولات البحرية بالخيارات النباتية، ولا يوجد دليل على أن استبدال منتجات الألبان يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. لكن استبدالها بالمكسرات يرتبط بانخفاض طفيف للغاية في خطر الوفاة المبكرة.



ووجد أن الأشخاص الذين استبدلوا 50 غراما من اللحوم المصنعة بكمية مماثلة من البقوليات أو العدس أو الحمص أو الفاصوليا، انخفض لديهم خطر الوفاة بسبب أمراض القلب أو الإصابة بها بنسبة 23% وكان الخطر أقل، بنسبة 27%، إذا تناولوا 28 إلى 50 غرامًا من المكسرات بدلاً من اللحوم المصنعة.



وقالت الدكتورة سابرينا شليزنجر، المؤلفة المشاركة في المراجعة، لصحيفة The Mail: "يبدأ الكثير من الناس يومهم بتناول بيضة مسلوقة أو مقلية على الإفطار، لكن نتائج هذا التحليل تشير إلى أنه قد يكون من الأفضل استبدال هذه الأطعمة بأطعمة نباتية".

