منتجات الألبان المخمّرة تقي من أمراض القلب والأوعية الدموية

أفاد مجموعة من الأطباء بأن تناول حصتين صغيرتين من الزبادي أو منتجات الألبان المخمرة يوميا، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومتلازمة التمثيل الغذائي.

حيث تخفض هذه المنتجات مستوى الكوليسترول فتمنع تطور مقاومة الإنسولين ومتلازمة التمثيل الغذائي، وذلك وفق ما نقلت شبكة أخبار ((روسيا اليوم)) عن ((فيستي. رو)).



وكشف الأطباء أن دراسات علمية عديدة أشارت الى أن منتجات الألبان المخمرة تحتوي على كمية كبيرة من حمض اللينوليثيك المقترن؛ الذي له تأثير مضاد لالتهابات الأوعية الدموية للقلب.

فمثلا تتعرض الأوعية الدموية لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم، لصدمات والتهابات مستمرة، وان الاستهلاك المنتظم لمنتجات الألبان المخمرة يمكن أن يمنع بالفعل حدوث مشكلات في القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والجلطة الدماغية.

مؤكدين أن ((هذه المنتجات ليست أدوية، ولكن الأشخاص الذين يتناولونها نادرا ما يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم وعواقبه، نقلا عن "الشرق الأوسط".

أما التأثير الإيجابي الآخر لهذه المنتجات فهو أنها تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم، على الرغم من أنها تحتوي على نسبة معينة من الدهون؛ حيث اتضح أنها قادرة على تخفيض مستوى الكوليسترول الضار بنسبة 10في المئة.

ويرجع هذا إلى تأثيرها المضاد للالتهابات، الذي بدوره يؤثر في عملية أكسدة الدهون في الجسم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه المنتجات على تحسين البكتيريا المعوية، التي بدورها تؤثر في مستوى الدهون الثلاثية في الدم)).



وأضاف الأطباء أن منتجات الألبان المخمرة تقي من متلازمة التمثيل الغذائي وداء السكري، لأنها تقلل من خطر زيادة الوزن والسمنة التي تعتبر سببا رئيسيا لتطور داء السكري؛ فمن خلال تقليل خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، نقلل من خطر الإصابة بداء السكري.