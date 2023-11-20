الاستعانة بالمستشار النفسي ضرورة ملحة في الرياضة الأردنية

MENAFN - Alghad Newspaper) مصطفى بالو

أكد مختصون في علم النفس، ضرورة اقتحام المستشار النفسي لحقل الرياضة الأردنية بقوة أكبر، في ظل أهمية هذا العلم لتحفيز وتجهيز نجوم الرياضة لتقديم أفضل ما لديهم، والتغلب على الصعوبات التي قد تواجههم خلال مسيرتهم الرياضية.

واعتبر مختصون، أن المنتخبات والأندية في العالم باتت تلجأ إلى المستشار النفسي ولكن بدرجات مختلفة، مؤكدين عظمة تأثير الجانب النفسي في صناعة الإنجازات وتجهيز اللاعبين نفسيا.



وأكد المختص في علم النفس د. موسى مطارنة، أن المستشار أو المختص النفسي لا يقل أهمية عن أعضاء الجهاز الفني، في الألعاب الرياضية الفردية والجماعية، مشددا على ضرورة إيلاء علم النفس الرياضي أهمية كبيرة، مشبها هذا الدور بدور محلل الأداء في الفريق، الذي يقدم أدق التفاصيل عن شخصية اللاعب.



وأضاف: المستشار النفسي يؤهل اللاعب نفسيا للعطاء والإبداع، ويتعامل مع حالات الإحباط وهبوط المستويات بأسلوب علمي نفسي يحقق النتائج المرجوة، ويقلل من المشاكل الفردية أو الجماعية التي تطرأ على الساحة الرياضية ويساهم في علاجها إلى حد كبير".



وقال المتخصص مطارنة في رده على استفسارات "الغد" حول هذا الموضوع: "علم النفس يدخل في كل مجال بالحياة بما في ذلك المجال الرياضي، وتتلخص أهميته في قدرة عالم النفس أو المختص في علم النفس الرياضي بحل المشاكل، ويحقق حالة من الانسجام مع النفس، والتكيف مع البيئة من خلال كسب مهارات جديدة في إطار الصحة النفسية التي تفرض نفسها بقوة في كبرى المنتخبات والأندية العالمية، وهو الإطار السائد في المجتمع الغربي من خلال وجود مستشار نفسي لكل أسرة".



وعن أهمية المتخصص في علم النفس في فريق المجتمع الرياضي، أجاب د.مطارنة: "إذا نظرنا إلى الفريق الرياضي، نجد أنه مجتمع يتكون من لاعبين عدة، له واجبات وعليه مهمات، ولكل لاعب ثقافة وأفكار خاصة به، ومفاهيم مختلفة، لتجد علم النفس يخوص في أعماق تلك البية النفسية، لخلق روح الفريق وخلق الانسجام النفسي وردم فجواتها، باعتبارها الحافز الأساس للعطاء وتنفيذا لأفكار المدرب".



وأضاف: "نجد اللاعب سفيرا لبلده أينما حل وارتحل، لذا يجب أن يكون متزنا نفسيا، حتى يتمكن من عكس ثقافة بلده وتمثيلها الرياضي المشرف، وهنا تكمن أهمية علم النفس الرياضي".

وزاد مطارنة: "يعد المختص أو المستشار النفسي خطة عمل مع كل لاعب، لتقديم المعالجات النفسية، وتجهيزه نفسيا وذهنيا للأمور البدنية والتكتيكية، ويعمل أيضا على خطة عمل، تماما كما يعمل الجهاز الفني، ويقترب إلى حد كبير من مفهوم محلل الأداء، وإن كان الأول يهتم بالأداء العام بدنيا وفنيا وتكتيكيا، فإن المستشار النفسي يهتم بالأداء النفسي لكل لاعب وفق مؤشر يعالج الهبوط النفسي بهدف الصعود إلى أعلى درجات الجاهزية النفسية، خاصة وأن الملعب يحتاج من اللاعب متانة وصلابة نفسية، بهدف العطاء والإبداع.



وحول ما يحدث في صفوف الفريق الواحد من مشاكل بين مدرب ولاعب، أو اللاعبين مع بعضهم البعض، أو عزوف جماعي عن التدريبات لأسباب شخصية أو مالية، من الناحية النفسية، قال متخصص علم النفس مطارنة: "هذا سببه غياب المختص النفسي في الفريق أو النادي أو المنتخب، لأن اللاعب في النهاية إنسان، ويحتاج إلى إعداد نفسي للسيطرة على انفعالاته، والتعامل الناضج مع ظروفه الحياتية والاجتماعية يتقدمها الموضوع المالي، ويوجهه ليكون عقله بالملعب، كلاعب مهتم بسلوكه وأناقته النفسية ويعالج مشكلاته أولا بأول".



وأردف قائلا: "يمتد دور المستشار النفسي، إلى تأهيل اللاعب للتعامل مع أقرانه، ومع مسؤوليه إداريا وفنيا، ويطرد الأفكار السلبية، لذا تخف حدته، مما يقلل من مشاكل اللاعب أو المجموعة، ولعل انطلاق إدارة النادي أو حتى الجهاز الفني إلى العقوبات مباشرة، سببه عدم قدرتهم على التعامل النفسي الدقيق مع الفرد أو المجموعة، لذا تتفاقم المشاكل ويحدث الخلل وعدم الاستقرار بالمجموعة، وتؤثر على النتائج بشكل عام وتصطدم الجماهير من دون أن تقدم العلاج الدقيق، وذلك سببه غياب المتخصص أو المستشار النفسي في رياضتنا وأنديتنا ومنتخباتنا المحلية.



وبين مطارنة: "أن اللاعب يلعب ضمن مجموعة، وهناك الكثير من المسؤولين عنه من النواحي الإدارية والفنية، وعلم النفس يهيء اللاعب لتقبل الآخرين، وتقبل النقد، وتقبل التعلم والأخيرة لها أهمية كبيرة، فإن لم يتجهز اللاعب نفسيا كي يتعلم ويتطور داخل الملعب، سيصبح عالة على فريقه ويشكل "نشازا"، لأن كرة القدم وغيرها من الرياضات الجماعية تقوم على المجموعة، وتنجح بالانسجام التام، ودور المستشار أو المختص النفسي الغوص في تلك الأمور لتحيقيق أفضل النتائج على المستوى الفردي أو الجماعي للفريق أو المنتخب".



واستطر د. مطارنة: "عالم النفس يجب أن يعيش حياة دائمة بين عناصر الفريق أو المنتخب، من خلال المستشار النفسي الذي يتلخص دوره في رفع المعنويات، وبث العزيمة وروح التحدي بأساليب نفسية عميقة، في الوقت الذي يتعامل فيه بعلمه وخبرته مع الانتكاسة أو الإحباط الذي قد يتعرض له اللاعب أو الفريق بشكل عام، فمهمته تتلخص في مسح ملامح الإحباط من كوامن كل لاعب، ويستبدلها بالهمة العالية والصفاء النفسي والذهني، الذي يمنح اللاعب القدرة على ممارسة ذكائه ومزجه بمهاراته والتخطيط بشكل أفضل، للتفاعل الإيجابي والانسجام مع المجموعة داخل الملعب بشكل أكبر، بحيث ينعكس إيجابا على المستوى العام للفريق أو المنتخب، ويدفع نحو تحقيق النتائج والأهداف المرجوة".



ويؤكد لاعبون فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، الحاجة الدائمة لمستشار نفسي، كاشفين النقاب عن تأثرهم في الكثير من الأوقات بحالات نفسية سيئة نتيجة ظروف متعددة، تؤثر على مردودهم في الملعب، وتجلب لهم النقد لتراجع مستوياتهم.

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