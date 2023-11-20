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منتخب كرة 23 عاما في المستوى الثالث في قرعة كأس آسيا

11/20/2023 8:59:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الدوحة - الغد - يشارك المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما يوم الخميس المقبل في سحب القرعة النهائية لكأس آسيا تحت 23 عاماً قطر 2024، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.
وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخباً تتنافس على الفوز بلقب النسخة السادسة من البطولة، والتي تقام في الفترة من 15 نيسان (أبريل) ولغاية 3 أيار (مايو) 2024 في قطر.
وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المركز الثلاثة الأولى في كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق العالمي بمواجهة فريق من أفريقيا، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في الدورة الأولمبية.

وتضم قائمة المشاركين في النهائيات منتخب قطر المضيف، إلى جانب 15 منتخباً تأهلت عبر المشاركة في التصفيات خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، وهم المنتخبات الـ11 التي تصدرت مجموعاتها وأفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني.
ومن بين المشاركين في البطولة هنالك ثمانية منتخبات شاركت في كل النسخ السابقة، وهي أستراليا والعراق واليابان والأردن وكوريا الجنوبية وقطر والسعودية وأوزبكستان، في حين على الطرف المقابل يخوض منتخب إندونيسيا المشاركة الأولى في النهائيات.
ولكونه يمثل الدولة المضيفة، فإن منتخب قطر جاء في الموقع الأول لتصنيف البطولة، في حين تم تصنيف بقية المنتخبات بحسب نتائجها في النسخة الماضية عام 2022 في أوزبكستان، حيث توج منتخب السعودية باللقب.
وسيتم تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة على أربع مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي. وجاء تصنيف المنتخبات المشاركة كالتالي:
- المستوى الأول (المصنفين من 1 إلى 4): قطر، السعودية، أوزبكستان، اليابان
- المستوى الثاني (المصنفين من 5 إلى 8): أستراليا، العراق، فيتنام، كوريا الجنوبية
- المستوى الثالث (المصنفين من 9 إلى 12): تايلاند: الأردن، الإمارات، الكويت
- المستوى الرابع (المصنفين من 13 إلى 16): ماليزيا، طاجيكستان، إندونيسيا، الصين

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