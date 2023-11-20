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يد الناشئين يخسر أمام السعودية بالبطولة العربية

11/20/2023 8:59:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - تعرض المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد، إلى الخسارة الثالثة في منافسات البطولة العربية المقامة حاليا في مدينة المهدية التونسية، عندما خسر أمام المنتخب السعودي بنتيجة 26- 32 في اللقاء الذي اقيم اليوم.
وسبق للمنتخب الوطني للناشئين وأن خسر أمام منتخبي الكويت والجزائر، قبل أن يخسر اليوم أمام منتخب السعودية في ختام مباريات الدور الأول ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وتشهد منافسات البطولة مشاركة 11 منتخبا وزعوا من خلال القرعة على ثلاث مجموعات، حيث جاء في المجموعة الثانية منتخبات ليبيا والمغرب والسعودية (أ) وتونس (ب)، وضمت المجموعة الثالثة منتخبات العراق وتونس (أ) والجزائر (ب)، اضافة إلى المجموعة الأولى، التي تضم منتخبنا الوطني إلى جانب منتخبات الكويت والجزائر (أ) والسعودية (ب).
ويتأهل إلى الدور ربع النهائي الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، اضافة إلى الفريقين الحاصلين على أفضل مركز ثالث في المجموعات الثلاث.
ويذكر أن تشكيلة المنتخب الوطني التي يقودها المدير الفني مهند المنسي ومساعده صدام أبو رمان تضم كلا من اللاعبين: تامر الظواهره، أحمد سمير، يحيى قنب، أحمد رائد، جاد الحق محمد، فريد طبيله، محمد الظواهره، زياد عبيدات، سادن العطابي، محمد حجازي، عبد الرحمن ابو قاعود، أحمد فريد، ليث طريف، أسامة محمد، صهيب عنانزة، محمد الصبيحي، عبد الرحمن ابو بكر، حسين الجبالي.
5 فرق في دوري الثانية
إلى ذلك أصدر اتحاد كرة اليد، برنامج مباريات دوري أندية الدرجة الثانية لموسم 2023، والذي يقام وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين (الذهاب والإياب)، بمشاركة فرق كفرنجه وأم جوزة وساكب ووادي السير ويرموك البقعة.
ويتأهل إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2024 الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني.
وتنطلق المباريات يوم الإثنين 27 الحالي، بلقاء فريقي أم جوزة وساكب، عند الخامسة مساء، قبل أن يلتقي وادي السير مع يرموك البقعة عند السابعة مساء، علما أن المباراتين تقامان في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.

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