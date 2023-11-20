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المنتخب الوطني لكرة تحت 23 عاما ينهي تحضيراته لمواجهة قطر ودياً

11/20/2023 8:59:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما تحضيراته الفنية والبدنية لمواجهة نظيره القطري وديا، عند السابعة مساء غد الثلاثاء على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الدمام، ضمن استعداداته للمشاركة في النهائيات الآسيوية.
وأجرى المنتخب مرانه اليوم على ستاد الأمير نايف بن عبد العزيز، بقيادة المدرب عبدالله أبو زمع، حيث ركزت التدريبات على بعض الجمل الفنية لمواجهة الغد، فيما تأكد غياب اللاعب هايل الذيابات عن اللقاء، بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام نظيره السعودي السبت الماضي.
وتضم قائمة المنتخب 26 لاعبا: مراد الفالوجي، قيس عباسي، أنطوان عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، محمد أبو النادي، هايل الذيابات، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، عمر صلاح، محمد كحلان، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، يوسف قشي، سيف بشابشة، سيف درويش، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة، وسيم الريالات، يوسف حسان.
في المقابل، تسحب عند الثانية عشرة ظهر الخميس المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، قرعة نهائيات كأس آسيا 2024، والتي تقام خلال الفترة من 15 نيسان (أبريل) ولغاية 4 أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية لمنتخب ت23، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في النهائيات الآسيوية، وتعزيز فرصه في حجز إحدى بطاقات التأهل للأولمبياد.

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