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العماني الكاف حكما لمباراة النشامى أمام السعودية

11/20/2023 8:59:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد- اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تعيين طاقم حكام عماني، لادارة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره السعودي، التي تجري يوم غد على ستاد عمان، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أسيا 2027.
وقال الاتحاد الدولي أن المباراة سيديرها الحكم العماني أحمد الكاف "حكما للساحة، وأبو بكر العمري وراشد الغيثي "مساعدين"، وعمر اليعقوبي "حكما رابعا".
وتأتي هذه المباراة في اطار منافسات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات الأردن والسعودية وطاجكستان وباكستان، علما أن المنتخب الوطني تعادل مع طاجكستان بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى، فيما فاز منتخب السعودية على باكستان 4-0.

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