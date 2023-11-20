العماني الكاف حكما لمباراة النشامى أمام السعودية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تعيين طاقم حكام عماني، لادارة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره السعودي، التي تجري يوم غد على ستاد عمان، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أسيا 2027.
وقال الاتحاد الدولي أن المباراة سيديرها الحكم العماني أحمد الكاف "حكما للساحة، وأبو بكر العمري وراشد الغيثي "مساعدين"، وعمر اليعقوبي "حكما رابعا".
وتأتي هذه المباراة في اطار منافسات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات الأردن والسعودية وطاجكستان وباكستان، علما أن المنتخب الوطني تعادل مع طاجكستان بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى، فيما فاز منتخب السعودية على باكستان 4-0.
MENAFN20112023000072011014ID1107458103
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.