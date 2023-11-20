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وفد من قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات يبحث تعزيز التبادل التجاري مع السعودية

11/20/2023 8:59:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




نظمت غرفة صناعة الأردن زيارة لوفد من عدد من المنشآت الصناعية في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات الى المملكة العربية السعودية برئاسة المهندس ايهاب قادري عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات وبالتنسيق مع غرفة الرياض، بهدف بحث شراكات وأفق جديدة تعزز من فرص القطاع في رفع صادراته الى السوق السعودي، حيث تضمنت الزيارة عدة لقاءات مع ممثلين عن كلٍ من غرفة الرياض واتحاد الغرف السعودية وهيئة الأزياء السعودية الى جانب عددٍ من اللقاءات الثنائية.
وناقش قادري خلال زيارته لاتحاد الغرف السعودية وبحضور حسن الحويزي رئيس مجلس ادارة الاتحاد الهدف من الزيارة الى المملكة العربية السعودية وحرص القطاع الخاص الأردني على تعزيز التبادل التجاري بين المملكتين الشقيقتين، واستعرض منتجات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات ومميزاتها التي مكنتها من دخول عدد كبير من الأسواق العالمية.

وأشار الحويزي الى عددٍ من الأفكار التي من شأنها تعزيز التكامل بين البلدين في ما يتعلق بمنتجات الصناعات الجلدية والمحيكات، مثل دراسة طبيعة المنتجات المطلوبة في عدد من المدن السعودية بهدف توجيه المصانع الأردنية لدخول هذه الأسواق من خلالها، موضحاً استعداد اتحاد الغرف السعودية الى التعاون مع غرفة صناعة الأردن لتنسيق لقاءات ثنائية للمصنعين الأردنيين مع الموردين الرئيسين في مدن سعودية مختلفة.
وأكد قادري في كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية في غرفة الرياض تطلعاته الى تأسيس مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين الشقيقين وتسليط الضوء على فرص الاعمال المتاحة سعياً لتعزيز عملية التبادل والتكامل التجاري بين البلدين، مشيراً الى أن العلاقة الأخوية التي تجمع الشعب الأردني بالشعب السعودي تعطي الأمل في توسيع التبادل التجاري وخاصة فيما يتعلق بمنتجات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، حيث يمتلك القطاع فرصاً كبيرة في السوق السعودي في ظل احتوائه على عدد كبير من المنتجات المطلوبة بكثرة لدى الشعب السعودي، خاصة وأن معيار الجودة التي تتمتع بها منتجات القطاع يعتبر ميزة تعزز من هذه الفرص، الى جانب طبيعة التشابه في العادات والتقاليد بين الشعبين تساهم بشكل كبير في تسهيل تسويق منتجات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في السوق السعودي.

من جانبه أشار سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة العربية السعودية الدكتور هيثم أبو الفول الى العلاقة الراسخة والمتميزة التي تجمع بين المملكتين تمضي بعلاقات الشراكة الاستراتيجية قدماً بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤكداً على ضرورة توسيع أطر التعاون الإقتصادي في المجالات كافة في ظل توفر الإرادة والرغبة بتوثيق وتمتين علاقات التعاون الثنائي والفرص التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة بين البلدين مما يسمح بإقامة مشاريع تكاملية وشراكات ثنائية بين مجتمعي الأعمال.

على الجانب الآخر رحب النائب الأول لرئيس غرفة الرياض السيد محمد المرشد بالوفد الأردني وأكد على وجود مميزات وفرص استثمارية وتجارية متطورة وواعدة بين البلدين، مشيراً الى أن مجتمع الأعمال السعودي يولي اهتماماً خاصاً لزيادة حجم التبادل التجاري والإقتصادي مع اشقائهم في قطاع الأعمال في المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً على اهمية الدور التجاري والإقتصادي في نمو علاقات البلدين وتطويرها الى مستويات تتواكب مع ما تجده هذه العلاقة من اهتمام ومتطلعاً الى ان تكون هذه الزيارة انطلاقة لدعم التعاون بين رجال الأعمال في البلدين.

وبحثت غرفة صناعة الأردن خلال لقاء هيئة الأزياء السعودية إمكانية التعاون في المجالات الفنية بين قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في الأردن وبين هيئة الأزياء، وذلك في ظل التطور الفني الكبير لدى القطاع والخبرات المتراكمة التي مكنته من تطوير منتجاته والوصول بها الى درجة عالية من الجودة تتقدم على عدد كبير من الدول من خلال عدة أداوات مثل مجلس المهارات القطاعي ومركز تصميم الألبسة.

وأكد ممثلو هيئة الأزياء السعودية على ضرورة التشبيك والتعريف بين المصنعين من قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات والمصممين السعوديين، وأن هذه هي مهمة كلٍ من غرفة صناعة الأردن وهيئة الزياء السعودية من خلال توفير قاعدة بيانات تجمع بين الطرفين وتسهيل التواصل بينهم، الى جانب ضرورة عقد لقاءات وأنشطة تعريفية بهذا الغرض.

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