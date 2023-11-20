-->

Monday, 20 November 2023 06:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


40.2 دينار سعر الذهب عيار 21 محليا

11/20/2023 8:59:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

استقرت أسعار الذهب في الأردن، الاثنين، بحسب النشرة اليومية للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.


واستقر سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة لدى المواطنين عند 40.20 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38.50 دينار لجهة البيع.


وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 47.40 و35.80 دينار على التوالي.




MENAFN20112023000072011014ID1107458101

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث