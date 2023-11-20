40.2 دينار سعر الذهب عيار 21 محليا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقرت أسعار الذهب في الأردن، الاثنين، بحسب النشرة اليومية للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
واستقر سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة لدى المواطنين عند 40.20 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38.50 دينار لجهة البيع.
وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 47.40 و35.80 دينار على التوالي.
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