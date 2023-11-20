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أوفتك الأردن تزود مصانع شركة جيه تي إنترناشونال (JTI) الأردن بنظام تخزين ذكي لحفظ قطع الغيار

11/20/2023 8:59:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

التزامًا منها بضم الشركات العالمية المرموقة إلى شبكة عملائها وتزويدها بأحدث الحلول التقنية التي تحقق مزيدًا من الكفاءة، أعلنت "أوفتك الأردن"؛ إحدى شركات "مجموعة أوفتك القابضة"، تعاونها مؤخرًا مع شركة جيه تي إنترناشونال JTI الأردن؛ إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال صناعة منتجات التبغ، من خلال تزويد مصنعها في منطقة القسطل بنظام خزائن كهربائية من نوع Kardex المخصص لتخزين قطع الغيار.


يتميّز نظام الخزائن الكهربائية -الموَرَّد من شركة "أوفتك" وتُصنّعه شركة Kardex- عن أنظمة التخزين التقليدية بقدرته على تخزين قطع الغيار واسترجاع القطع المطلوبة بدقة عالية وإحضارها بانتظام وسرعة عالية.

ويرتبط النظام ببرنامج خاص يتيح للمستخدم تعريف الموقع الخاص لكل قطعة للتمكن من الوصول إليها بسهولة عند الحاجة.

وبالتالي، وعند إدخال اسم القطعة المخزنة على البرنامج المثبت على جهاز الحاسوب المرتبط بالنظام، يتحرك النظام آليًا، ويقف عند الرف الذي يحتوي على القطعة المطلوبة، كما يضيء النظام موقع القطعة ليمكّن المستخدم من معرفة الموقع بالتحديد دون الحاجة للبحث طويلًا.

وبالإضافة إلى ذلك، يتيح النظام للمستخدم إمكانية متابعة الحركات المنفَّذة ومراقبتها من خلال تسجيل اسم المستخدم وتاريخ طلب القطعة المطلوبة وغيرها من التفاصيل.


تُعدّ هذه الشراكة بين "أوفتك الأردن" وشركة جيه تي إنترناشونال JTI الأردن خطوة استراتيجية بالغة الأهمية؛ إذ تعتمد شركة التبغ اليابانية بشكل كبير على توافر قطع الغيار والمواد اللازمة لإنتاج منتجاتها بجودة عالية وفي الأوقات المناسبة، مما سينعكس إيجابيًا على فاعلية عمليات الإنتاج والتوريد للشركة.


وحول ذلك، علّق إجناسيو أجيليرا؛ المدير العام لشركة جيه تي إنترناشونال JTI الأردن، قائلًا: "تحرص جي تي إنترناشونال JTI الأردن على اتّباع أفضل الممارسات والحلول عالميًا بما يضمن تقديمها لمنتجات عالية الجودة في أسواقها كافة على مستوي العالم".


من جانبه، قال المهندس مازن حزبون؛ مدير دائرة الحلول المكتبية والبنكية في شركة "أوفتك" للأنظمة المكتبية والبنكية: "تُجسّد هذه الشراكة خطوة جديدة مهمة في رحلتنا نحو تنوع تطبيقات الحلول المميزة التي نقدّمها لعملائنا.

وإنّنا سعيدون جدًا بتزويد جيه تي إنترناشونال (JTI) الأردن بالتكنولوجيا التي يحتاجونها لتعزيز الفاعلية في أداء عملياتها الإنتاجية. ونتطلع إلى مزيد من التعاون في المستقبل القريب".


تمتلك "أوفتك" خبرة ممتدة لأكثر من 100 عام وتسعى دائمًا إلى تطوير منتجاتها في مجال الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، مما يؤهّلها لتزويد كبرى الشركات والمنظمات الدولية والبنوك وغيرها بمجموعة متنوعة من الخدمات والحلول؛ بما يلبي متطلبات عملها المتنوعة والمعقدة ويُعزّز كفاءتها التشغيلية ويرفع تميّزها في أداء عملها.

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