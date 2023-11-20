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مدرب بلجيكا: الفوز باليورو أصعب من كأس العالم

11/20/2023 8:58:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حققت بلجيكا هدفها بحجز مكان في التصنيف الأول لنهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بعد فوزها 5-صفر على أذربيجان الأحد، بينما اعتبر مدربها دومينيكو تيديسكو أن الفوز ببطولة أوروبا أصعب من الفوز بكأس العالم.
وأحرز روميلو لوكاكو أربعة أهداف في الدقائق العشرين الأولى من المباراة لتحقق بلجيكا الفوز الذي منحها صدارة مجموعتها في التصفيات وتتفوق على النمسا وتحجز مكانا بين المصنفين الأوائل في قرعة البطولة المقرر سحبها في الثاني من ديسمبر، بينما تقام البطولة في يونيو 2024.
وقال تيديسكو للصحفيين: حجز مكان في التصنيف الأول ربما يكون مزية صغيرة لأنه سيجنبك اللعب أمام ألمانيا والبرتغال وفرنسا، لكنه لا يجعل الأمر سهلا لأن الفوز ببطولة أوروبا من وجهة نظري دائما يكون أكثر صعوبة من الفوز بكأس العالم.
وقدم لوكاكو أداء فرديا متميزا ورفعت أهدافه الأربعة في المباراة رصيده إلى 14 هدفا وهو رقم قياسي في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا على مستوى البطولة الواحدة.
وأضاف تيديسكو كان متميزا... إذا دخلت كل تسديدة على المرمى الشباك، فليس هناك أفضل من ذلك. هل هو أفضل مهاجم عملت معه في مسيرتي؟ من الصعب دائما قول هذا، لكنني أعتقد أنه كذلك. لا يمكن إيقافه.
وقدمت بلجيكا أداء رائعا منذ خروجها الصادم من دور المجموعات بكأس العالم الأخيرة في قطر ما أدى إلى رحيل مدرب الفريق السابق روبرتو مارتينيز والاستعانة بتيديسكو.
وبعدها لم يخسر الفريق في عشر مباريات خاضها وقال تيديسكو إن الأجواء المحيطة بالفريق، التي تردد أنها كانت متوترة في قطر، تحسنت كثيرا.
وختم تيديسكو: المجموعة تحب بعضها وهذا يمنحني شعورا جميلا جدا، اللاعبون الشبان وأصحاب الخبرة متحمسون حقا. وهذا أمر مهم كثيرا.
وستخوض بلجيكا مباراة ودية مع إنجلترا في لندن في مارس آذار المقبل، كما أكد تيديسكو أن الفريق سيلعب مباراتين أخريين ضد فريقين لم يحددا بعد في يونيو في إطار التحضيرات لبطولة أوروبا.

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