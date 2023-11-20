-->

Monday, 20 November 2023 06:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخارجية توضح بشأن المواطنة الأردنية التي تم توقيفها بولاية بنسيلفانيا الأمريكية

11/20/2023 8:58:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه ومن خلال سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في واشنطن، قد تم متابعة قضية المواطنة الأردنية التي تم توقيفها في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية.

وقالت الخارجية في بيان لها أنها تواصلت مع ذويها منذ بداية الحادثة، والذين أكدوا بأن المواطنة قد تم الإفراج عنها خلال ساعتين من توقيفها وأنها بخير وبصحة جيدة، بعكس ما يتداول على وسائل الإعلام.

MENAFN20112023000208011052ID1107458096

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث