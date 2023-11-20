الخارجية توضح بشأن المواطنة الأردنية التي تم توقيفها بولاية بنسيلفانيا الأمريكية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه ومن خلال سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في واشنطن، قد تم متابعة قضية المواطنة الأردنية التي تم توقيفها في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية.
وقالت الخارجية في بيان لها أنها تواصلت مع ذويها منذ بداية الحادثة، والذين أكدوا بأن المواطنة قد تم الإفراج عنها خلال ساعتين من توقيفها وأنها بخير وبصحة جيدة، بعكس ما يتداول على وسائل الإعلام.
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