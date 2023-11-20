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مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

11/20/2023 8:58:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 20 -11- 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها مباراة أوكرانيا ضد إيطاليا، ومقدونيا الشمالية مع إنجلترا في تصفيات أمم أوروبا يورو 2024، فضلا عن مواجهة جيبوتي ضد غينيا بيساو في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا والقنوات الناقلة
أوكرانيا X إيطاليا – الساعة 10:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 1
مقدونيا الشمالية X إنجلترا – الساعة 10:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 2
التشيك X مولدوفا – الساعة 10:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 3
ألبانيا X جزر فاروه – الساعة 10:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 4
إيرلندا الشمالية X الدنمارك – الساعة 10:45 مساء
سلوفينيا X كازاخستان – الساعة 10:45 مساء
سان مارينو X فنلندا – الساعة 10:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 8
مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026
جيبوتي X غينيا بيساو – الساعة 4 عصرا
جامبيا X كوت ديفوار – الساعة 7 مساء
ليبيريا X غينيا الإستوائية – الساعة 7 مساء
سيشيل X كينيا – الساعة 7 مساء
تشاد X مدغشقر – الساعة 7 مساء
مالي X جمهورية إفريقيا الوسطى – الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات كأس العالم تحت 17 سنة والقنوات الناقلة
الإكوادور X البرازيل – الساعة 11:30 صباحا على قناة beIN Sports HD 6
إسبانيا X اليابان – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات دوري القسم الثاني المصري
أسوان X أبو قير للأسمدة – الساعة 3:30 ظهرا
حرس الحدود X مصر المقاصة – الساعة 3:30 ظهرا
بروكسي X النصر للتعدين – الساعة 3:30 ظهرا
غزل المحلة X لافيينا اف سي – الساعة 6 مساء

ملاعب

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