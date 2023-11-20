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مبابي: لعبت مع ميسي موسمين.. وعلمني هذا الدرس

11/20/2023 8:58:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لم ينزعج كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، من توبيخ مدربه لويس إنريكي، له، بعد تسجيله ثلاثية الفوز على ريمس، في بطولة الدوري.
أكد مبابي في تصريحات عبر برنامج تيليفوت بقناة TF1 "أريد مساعدة فريقي هجوميا ودفاعيا أيضا، هذا هو الهدف، ويسعدني أن زملائي في الفريق والمدربون يطالبونني بالمزيد".
وأضاف "أريد مواصلة التقدم ومساعدة فريقي بأفضل ما يمكن، لأنه حتى أعظم نجوم كرة القدم عليهم أن يتطوروا ويغيروا طريقة الأداء".
وأشار كيليان: "لقد لعبت موسمين مع ميسي، لقد غير ليو طريقة لعبه، ولم يكن نفس اللاعب الذي تواجد في برشلونة، وهذا ما سمح له بمواصلة الأداء القوي والانتصارات".
وشدد قائد منتخب الديوك: "كرة القدم هي التي تفرض وقتها وإيقاعها، وإذا لم يتغير اللاعب ويتطور، ستنتقل كرة القدم إلى شيء آخر، بينما ستقع في دائرة النسيان".
وأتم مبابي تصريحاته "بالطبع، أرقامي جيدة للغاية (أطرق الخشب)، وأتمنى أن أواصل بنفس القوة".

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