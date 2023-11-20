الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني خسر 340 جنديا خلال يوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية بتحييد نحو 340 من جنود الجيش الأوكراني خلال صد هجماته وكذلك بغارات جوية وصاروخية ومدفعية على مواقع العدو في مختلف محاور القتال خلال اليوم الماضي.
جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية وفي ما يلي أبرز ما تضمنه:
صد ثلاث هجمات للعدو على محور كوبيانسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية هناك نحو 30 عسكريا.
وخسرت القوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان ما يصل إلى 50 عسكريا، إضافة إلى أكثر من 130 جنديا على محور دونيتسك و 70 آخرين على محور جنوب دونيتسك.
ومقتل نحو 20 جنديا أوكرانيا على محور زابوروجيه و40 آخرين على محور خيرسون
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