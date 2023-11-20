الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني خسر 340 جنديا خلال يوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية بتحييد نحو 340 من جنود الجيش الأوكراني خلال صد هجماته وكذلك بغارات جوية وصاروخية ومدفعية على مواقع العدو في مختلف محاور القتال خلال اليوم الماضي.

جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية وفي ما يلي أبرز ما تضمنه:

صد ثلاث هجمات للعدو على محور كوبيانسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية هناك نحو 30 عسكريا.



وخسرت القوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان ما يصل إلى 50 عسكريا، إضافة إلى أكثر من 130 جنديا على محور دونيتسك و 70 آخرين على محور جنوب دونيتسك.

ومقتل نحو 20 جنديا أوكرانيا على محور زابوروجيه و40 آخرين على محور خيرسون

