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محافظ منطقة سخالين الروسية يعرض خططه لتنمية المنطقة

11/20/2023 8:58:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قدم محافظ منطقة سخالين الروسية خلال فعاليات معرض ومنتدى "روسيا" الدولي في موسكو، خطته لتنمية المنطقة التي يديرها.
وأشار المسؤول خلال المنتدى إلى أن التركيز في سخالين سيكون على إنشاء مجمعات صناعية جديدة، يتوسطها ميناء يقع على الساحل الشرقي للمنطقة، موضحا أن هذه المجمعات ستصبح عنصر جذب أساسيا ومكانا استراتيجيا جديدا لمعالجة المحروقات والمشتقات النفطية، وإنتاج الوقود والأسمدة المعدنية والنيتروجينية، وإنتاج البروتينات العلفية.

وتغطي المشاريع التي قدمها المحافظ مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك إنشاء المجمع الهيدروجيني الشرقي بالتعاون مع مؤسسة "روساتوم"، وتوطين خدمات النفط والغاز. وتهدف كل هذه المبادرات إلى زيادة الإمكانات الاقتصادية للمنطقة وخلق فرص عمل جديدة.

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