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دي ماريا لن يتراجع عن قرار الاعتزال الدولي

11/20/2023 8:58:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة ميركاتو فووت أن النجم أنخيل دي ماريا كشف عن تمسكه بموعد اعتزاله اللعب الدولي الذي أعلن عنه في وقت سابق.
ذكرت الصحيفة أن النجم الأرجنتيني شدد على أن نهائيات كوبا أمريكا، التي ستقام في الصيف المقبل، ستكون آخر حدث رياضي كبير يُشارك فيه مع منتخب الأرجنتين، وبعدها سيعتزل اللعب دولياً.
وتحدث لاعب بنفيكا عن مستقبله الدولي، إضافة إلى وجهته المقبلة بعد نهاية عقده مع النادي البرتغالي، الذي كان بوابته في الدوريات الأوروبية، وقال: "اتخذت قراري، ستكون كوبا أمريكا آخر بطولة دولية كبرى لي، رغم أن هذه القرارات معقدة ويصعب اتخاذها، ولكن هناك جيلاً جديداً ينتظر الفرصة، أعلم أنه يمكنني الاستمرار في اللعب للمنتخب، لكنني أريد أن أمنح فرصة إلى الشباب".
وأشارت الصحيفة إلى أن دي ماريا، يقترب أيضاً من العودة إلى الدوري الأرجنتيني، وخوض تجربة أخيرة بعد سنوات تألق خلالها مع بنفيكا البرتغالي وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي، قبل عودته إلى بنفيكا مجدداً، ولكن المشاكل التي يعاني منها فريقه الحالي ستدفعه إلى البحث عن فريق جديد، قد يكون الأخير في مسيرته.


واختتمت "دي ماريا قاد الأرجنتين إلى التتويج بالنسخة الأخيرة من كوبا أمريكا، بعد أن سجل الهدف الوحيد في النهائي أمام منتخب البرازيل، ليقود "التانغو" لحصد اللقب بعد سنوات من الانتظار".

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