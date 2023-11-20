الأردنية للطيران تعلن عن أسعار تذاكر تنافسية جديدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت الاردنية للطيران للمسافرين المتجهين لدولة الامارات العربية المتحدة مطار الشارقة أنه بإمكانهم الحصول على تذاكر سفر بأسعار تفضيلية.
وأضافت في بيان لها أن ذلك جاء من خلال الإعلان الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة .
وتاليا الإعلان :
سافر إلى الإمارات الشارقة ابتداء من 125 دينار فقط
مكتب الحجز الرئيسي على رقم 0096265501760
أو من خلال زيارة الموقع
او عن طريق قسم التذاكر و الواتس اب :
00962777066111
00962777066124
00962777066080
MENAFN20112023000208011052ID1107458087
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