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الأردنية للطيران تعلن عن أسعار تذاكر تنافسية جديدة

11/20/2023 8:58:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت الاردنية للطيران للمسافرين المتجهين لدولة الامارات العربية المتحدة مطار الشارقة أنه بإمكانهم الحصول على تذاكر سفر بأسعار تفضيلية.


وأضافت في بيان لها أن ذلك جاء من خلال الإعلان الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة .


وتاليا الإعلان :
سافر إلى الإمارات الشارقة ابتداء من 125 دينار فقط
مكتب الحجز الرئيسي على رقم 0096265501760
أو من خلال زيارة الموقع
او عن طريق قسم التذاكر و الواتس اب :
00962777066111
00962777066124
00962777066080


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