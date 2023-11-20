السيسي يعزل مسؤولين كبيرين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارين للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعزل مستشارين من وظيفتهما.

ونص قرار الرئيس المصري بعزل المستشار ماجد نشأت عثمان الهلالي، نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته، كما نص القرار الثاني عزل أحمد شكري معوض محمد، المستشار المساعد بمجلس الدولة من وظيفته بناء على الحكم الصادر من مجلس الدولة فى الدعوى التأديبية رقم 6 لسنة 69 ق تأديب بجلسة 30-5-2023، وعلى ما عرضه وزير العدل.

ويعتبر مجلس الدولة المصرية أحد الأعمدة الثلاثة التي تشكل السلطة القضائية في مصر، وهي محكمة الدستورية، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة، فقد أسس المجلس عام 1946م على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972م، حيث يختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، كذلك التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.

روسيا اليوم