الصحة بغزة: 100 مريض بالمستشفى الإندونيسي يحتاجون إلى جراحات عاجلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش إن 650 جريحا موجودون بالمستشفى الإندونيسي رغم أن طاقته الاستيعابية 140 سريرا.



وأضاف البرش في تصريحات صحفية أن الاحتلال قصف طابق العيادات والجراحات في المستشفى ودمر الأجهزة والجثث مكدسة.



ولفت أن أكثر من 100 مريض بالمستشفى الإندونيسي يحتاجون إلى جراحات عاجلة والطواقم الطبية محدودة.



وأشار إلى أن استهداف الاحتلال المستشفى الإندونيسي يعني توقف كل الخدمات الصحية في شمال غزة.



وتابع "القناصة الإسرائيليين يعتلون كل المباني المحيطة ويستهدفون أي حركة ونتخوف من وقوع مجازر أخرى بعد مجزرة أمس."



وختم "نحاول ترشيد الكهرباء واستخدمنا زيت الصويا بدل الوقود لتشغيل المولدات."