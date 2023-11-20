-->

Monday, 20 November 2023 06:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحة بغزة: 100 مريض بالمستشفى الإندونيسي يحتاجون إلى جراحات عاجلة

11/20/2023 8:58:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش إن 650 جريحا موجودون بالمستشفى الإندونيسي رغم أن طاقته الاستيعابية 140 سريرا.


وأضاف البرش في تصريحات صحفية أن الاحتلال قصف طابق العيادات والجراحات في المستشفى ودمر الأجهزة والجثث مكدسة.


ولفت أن أكثر من 100 مريض بالمستشفى الإندونيسي يحتاجون إلى جراحات عاجلة والطواقم الطبية محدودة.


وأشار إلى أن استهداف الاحتلال المستشفى الإندونيسي يعني توقف كل الخدمات الصحية في شمال غزة.


وتابع "القناصة الإسرائيليين يعتلون كل المباني المحيطة ويستهدفون أي حركة ونتخوف من وقوع مجازر أخرى بعد مجزرة أمس."


وختم "نحاول ترشيد الكهرباء واستخدمنا زيت الصويا بدل الوقود لتشغيل المولدات."


MENAFN20112023000208011052ID1107458085

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث