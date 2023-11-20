الصحة بغزة: 100 مريض بالمستشفى الإندونيسي يحتاجون إلى جراحات عاجلة

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش إن 650 جريحا موجودون بالمستشفى الإندونيسي رغم أن طاقته الاستيعابية 140 سريرا.
وأضاف البرش في تصريحات صحفية أن الاحتلال قصف طابق العيادات والجراحات في المستشفى ودمر الأجهزة والجثث مكدسة.
ولفت أن أكثر من 100 مريض بالمستشفى الإندونيسي يحتاجون إلى جراحات عاجلة والطواقم الطبية محدودة.
وأشار إلى أن استهداف الاحتلال المستشفى الإندونيسي يعني توقف كل الخدمات الصحية في شمال غزة.
وتابع "القناصة الإسرائيليين يعتلون كل المباني المحيطة ويستهدفون أي حركة ونتخوف من وقوع مجازر أخرى بعد مجزرة أمس."
وختم "نحاول ترشيد الكهرباء واستخدمنا زيت الصويا بدل الوقود لتشغيل المولدات."
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