-->

Monday, 20 November 2023 06:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الملكة: الدكتور غسان أبو ستة أحد الأطباء الأبطال

11/20/2023 8:58:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، الاثنين، الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة، الذي يعمل في علاج المصابين والجرحى في مستشفيات قطاع غزة.


وكتبت جلالة الملكة على إنستغرام "مع جلالة سيدنا اليوم في لقاء مع الدكتور غسان أبو ستة، أحد الأطباء الأبطال الذين سخروا قلوبهم وأرواحهم لإنقاذ أكبر عدد ممكن من أهل غزة".


وأضافت "على مدى الأسابيع الستة الماضية، تم تدمير المنظومة الطبية في غزة تماماً، ما ترك الأطباء عاجزين عن علاج الكم الهائل من الإصابات المروعة والأمراض المعدية التي تنهال عليهم كل يوم".


MENAFN20112023000208011052ID1107458084

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث