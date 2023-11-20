الملكة: الدكتور غسان أبو ستة أحد الأطباء الأبطال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، الاثنين، الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة، الذي يعمل في علاج المصابين والجرحى في مستشفيات قطاع غزة.



وكتبت جلالة الملكة على إنستغرام "مع جلالة سيدنا اليوم في لقاء مع الدكتور غسان أبو ستة، أحد الأطباء الأبطال الذين سخروا قلوبهم وأرواحهم لإنقاذ أكبر عدد ممكن من أهل غزة".



وأضافت "على مدى الأسابيع الستة الماضية، تم تدمير المنظومة الطبية في غزة تماماً، ما ترك الأطباء عاجزين عن علاج الكم الهائل من الإصابات المروعة والأمراض المعدية التي تنهال عليهم كل يوم".

