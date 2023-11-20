43% من السكان في المملكة يتوقعون إجراء مدفوعات عابرة للحدود خلال الأشهر الـ12 المقبلة

(MENAFN
- Weber Shandwick) المملكة العربية السعودية، 20 2023 – كشف تقرير المدفوعات العابرة للحدود 2023 من ماستركارد بأن 43% من سكان السعودية يتوقعون إجراء مدفوعات عابرة للحدود بوتيرة أكبر خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وعلى مستوى العالم، أشار التقرير إلى أن 40% من المُرسلين و50% من المستلمين يخططون لاستخدام المدفوعات العابرة للحدود بوتيرة أكبر خلال الفترة نفسها، بينما يخطط ما يقرب من النصف لزيادة قيمة تعاملاتهم.
وبحسب التقرير، فإن 40% من سكان السعودية يتوقعون استلام المزيد من المدفوعات العابرة للحدود العام المقبل. واستطلع التقرير في نسخته الثالثة آراء أكثر من 11 ألف مستهلك وشركة صغيرة في 15 دولة في الأمريكيتين وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.
وأشار التقرير إلى عدة عوامل تؤثر على قرار سكان المملكة عند اختيار العلامة أو الشركة التي يستخدمونها لإجراء المدفوعات العابرة للحدود، ومن بينها السرعة وانخفاض الرسوم وتوفر الخدمة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع. وبحسب التقرير، أكثر من نصف المشاركين من المملكة العربية السعودية (52%) يعتقدون بأن توصيل الأموال بسرعة هو عنصر مهم للغاية، بينما يفضل 49% الخدمات ذات الرسوم المنخفضة عند إرسال أو استلام الأموال، وأعرب 44% بأنهم يفضلون وجود موقع رسمي أو تطبيق خاص لتسهيل إجراء المدفوعات العابرة للحدود في أي وقت ومن كل مكان.
وقالت ماريا ميدفيديفا، رئيس تطوير الأعمال لدى ماستركارد في المملكة العربية السعودية والبحرين: "تحتضن المملكة مجتمعًا متطورًا من المستهلكين والشركات التي تعتمد على المدفوعات العابرة للحدود لتلبية احتياجاتها اليومية. وتثبت نتائج دراستنا الأخيرة الأهمية الكبيرة لهذه المدفوعات في دعم الكثيرين في شتّى أنحاء المملكة، حيث تؤكد أبحاثنا
المستمرة على أهمية تعزيز مستويات الراحة والأمان للمجتمعات التي نخدمها. نحن ملتزمون بتوظيف حلولنا المتقدمة من أجل دعم المجتمعات وتلبية احتياجاتها. تواصل ماستركارد جهودها لتعزيز الشمول المالي من خلال تقديم حلول مبتكرة للمدفوعات العابرة للحدود وتوظيف منصات الدفع الجديدة لدعم قطاع الحوالات تقديرًا لأهميته البالغة في دعم هذه الجهود"
ومع التركيز المستمر على تعزيز مستويات الأمان في مجال التحول الرقمي ورقمنة الخدمات المالية، أكد 40% من المشاركين في الاستطلاع من السعودية على أهمية حماية المعلومات الشخصية، بينما شدد 29% على أهمية اتخاذ تدابير لرفع مستويات الحماية من الاحتيال.
وفي ظل النمو المستمر لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، كشفت الدراسة بأن 80% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية تخطط لممارسة المزيد من الأعمال التجارية الدولية في المستقبل، حيث أكدت 84% منها بأنها تتعامل مع المزيد من الموردين والخدمات الدولية بالمقارنة مع الأشهر الـ 12 الماضية.
الجدير بالذكر أن 88% من الشركات الصغيرة والمتوسطة أشارت لاستخدام أحد التطبيقات لإجراء مدفوعات عبر الحدود، وهي ثاني أعلى نسبة في الأسواق التي شملتها الدراسة.
وتقدم ماستركارد باقة واسعة من التقنيات والحلول المبتكرة، التي تمكّن العملاء من نقل الأموال والبيانات محليًا ودوليًا بكلّ سرعة وأمان. وباستخدام شبكة ماستركارد العالمية، تتيح مجموعة منتجات الشركة المتعلقة بالتحويلات إمكانية تسليم المدفوعات بـ 150 عملة إلى الحسابات المصرفية أو المحافظ الرقمية والمتنقلة أو البطاقات أو نقدًا عبر أكثر من 180 دولة. وتمكّن هذه الخدمات مرسلي الأموال من الوصول لما يزيد عن 90% من السكان الذين يتعاملون مع البنوك حول العالم، وإجراء الحوالات في الوقت الفعلي فيما يزيد عن 50 سوقًا.
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