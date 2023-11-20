إطلاق ختم "طيب" لدمج التوافق بين الاستثمارات الإسلامية والمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

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- Instinctif Partners) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 نوفمبر 2023: أعلنت شركة جوبيتر لإدارة الأصول ومجلس التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة (UKIFC) عن الإطلاق المرتقب لختم "طيب" من مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية (GEFI) كمعيار جديد للمنتجات الاستثمارية الإسلامية، وسيعمل الختم على سد الفجوة بين الممارسات التقليدية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الأوسع نطاقًا، لضمان دمجها الفعّال عند اتخاذ القرارات والاستراتيجيات الاستثمارية.
وتم توضيح الحاجة إلى هذا المعيار الجديد في أحدث تقرير مشترك لجوبيتر بعنوان "الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية: أهمية "طيب". والذي يشير إلى أن عملية التدقيق الحالية لصناديق الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تركز فقط على استبعاد المنتجات غير الحلال، وغالباً ما تتجاهل التأثير الاجتماعي والبيئي الأوسع للشركات.
ويوفر إدخال مشروع الختم إجراءات أكثر تفصيلاً، لتعزيز وسائل الاستثمار الإسلامي وإبراز أهمية أن تكون الشركات متوافقة مع ختم "طيب" بدلاً من الاعتماد على معيار "حلال" فقط.
ومع تزامن إطلاقه مع مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28) لعام 2023، الذي تستضيفه دبي هذا العام، سيدعم المعيار المعزز "طيب" الشركات في تجاوز المتطلبات الأساسية، مما يعكس التزامًا أعمق بالممارسات الأخلاقية والمستدامة ومزج القيم الإسلامية مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الحديثة، تماشيًا مع الأهداف العامة للمؤتمر. بالتالي، فإن هذا الأمر بالغ الأهمية لضمان أن يلعب التمويل الإسلامي دوره في تمويل التحول العادل.
وعلى الرغم من الفرص الواسعة المتاحة في المشهد الاستثماري حالياً والنمو الذي حققته الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السنوات الخمس الماضية، فإنها لا تزال تمثل ما يزيد قليلاً عن 1٪ من حجم الأصول المُدارة ذات الصلة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة اعتبارًا من أكتوبر 2023. علاوة على ذلك، فإن أقل من 0.2٪ من الأصول العالمية الخاضعة للإدارة متوافقة مع الشريعة الإسلامية على الرغم من أن المسلمين يشكلون ربع سكان العالم. ويمتلك ختم "طيب" القدرة على دفع النمو في الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وفي هذا الصدد، قال سلمان صديقي، مدير الاستثمار في جوبيتر لإدارة الأصول: "فخورون في جوبيتر بدعم هذه المبادرة التي تنسجم مع استراتيجيتنا الاستثمارية وتعكس الروح الحقيقية للقيم الإسلامية والمبادئ الأساسية البيئية والاجتماعية والحوكمة. إن ختم طيب يمثل علامة امتثال بقدر ما هو رمز للتميّز في كافة جوانب الاستثمار. وبالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ قريبًا في دبي، حيث ستتجه كل الأنظار نحو العالم الإسلامي، فإننا نعتقد أن الوقت قد حان لطرح ختم طيب والتعريف بمبادئه الجوهرية وجعله واجهة التمويل الإسلامي."
من جانبه، قال عمر شيخ، المدير العام لمبادرة التمويل الأخلاقي العالمية: "إن تعاوننا مع جوبيتر على إطلاق ختم طيب هو شهادة على التزامنا بالتمويل الأخلاقي. ونهدف معًا إلى تشكيل مستقبل يكون فيه التمويل الإسلامي والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في بوتقة واحدة، ونتطلع إلى رؤية التأثير الإيجابي لهذا المعيار الجديد خلال الأشهر والسنوات المقبلة."
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