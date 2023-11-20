الإسلامي للأغذية تطلق حملة "الكل رابح" لعملاء تعاونية الاتحاد.. وفرص للفوز بسبائك وعملات ذهبية

(MENAFN
- Blue Apple Mediacom) دبي- دولة الإمارات العربية المتحدة- 20 نوفمبر 2023:
أعلنت الإسلامي للأغذية، الشركة الرائدة في مجال الأطعمة الحلال، عن أحدث منافساتها لعملاء تعاونية الاتحاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتيح للجميع كسب جوائز مع فرص للفوز بسبائك ذهبية وعملات معدنية لعدد من المحظوظين خلال حملة "الكل رابح" في الفترة من 8 نوفمبر إلى 25 ديسمبر 2023، لتملأ موسم العطلات القادم بالإثارة.
ويُمكن لعملاء تعاونية الاتحاد، الذين يقومون بشراء مجموعة مختارة من منتجات الإسلامي للأغذية بقيمة تبدأ من 50 درهماً، الفوز بجوائز والمشاركة في السحب على الجائزة الكبرى، حيث يقومون بتسليم إيصال الشراء في أي مكتب لخدمة عملاء تعاونية الاتحاد لاستلام بطاقة خدش (كوبون) تحتوي كل منها على جائزة مضمونة يمكن استردادها من أي فرع من فروع تعاونية الاتحاد.
للمشاركة في السحب على الجوائز الكبرى التي تشمل سبائك ذهب زنة 28.35 جرام، وعملات ذهب زنة 7.7 جرام، فالعملية بسيطة، إذ يقوم العملاء بمسح رمز الاستجابة (الكيو آر كود) الموجود على الكوبون وإدخال بياناتهم ورقم الإيصال، ومتابعة حسابات الإسلامي للأغذية في تطبيقي إنستغرام والفيسبوك لدخول السحب الرقمي، وكلما زاد عدد منتجات الإسلامي للأغذية التي يشتريها العميل من تعاونية الاتحاد، زادت فرصة الفوز بالجائزة الكبرى.
وقال زبير أحمد، مدير التسويق والمبيعات الدولية في "الإسلامي للأغذية: "قمنا بتصميم هذا العرض الفريد لمكافأة عملاء الإسلامي للأغذية مع حرصنا على المحافظة على الوفاء بوعدنا بتوفير منتجات حلال صحية وبأعلى مستويات الجودة. ونود أن نجعل كل عملية شراء مميزة لعملائنا من خلال حملة "الجميع رابحاً"، ولا تُقدم الإسلامي للأغذية الجوائز فحسب، بل تحرص على صنع الفرح والابتسامات بما يتماشى مع التزامنا بسعادة العملاء، ونتطلع إلى جعل موسم العطلات أفضل للجميع.”
سيتم الإعلان عن نتيجة السحب الرقمي على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالإسلامي للأغذية، وسيكون توزيع الجوائز في فروع تعاونية الاتحاد في الأسبوع الأخير من ديسمبر
MENAFN20112023002915015440ID1107457999
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.