اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بالشارقة تحتفي باليوم الوطني الـ 53 لسلطنة عُمان

(MENAFN
- Misbar Communications) الشارقة، 20 نوفمبرـ 2023:
استقبلت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية التابعة لهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة اليوم الاثنين في مـنفذ خطم ملاحة الحدودي بمدينة كلباء في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة، وفد رسمياً من سلطنة عُمان وذلك بمناسبة العيد الوطني الـ 53 لسلطنة عُمان الشقيقة، وفي إطار احتفاء دولة الإمارات بهذه المناسبة المجيدة، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية المتميزة والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.
شهد الاستقبال سعادة محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، وسعادة الشيخ الدكتور حمد بن عبدالله المعمري والي مدحاء، والعقيد عيسى راشد العبدولي مدير إدارة المنافذ البرية بالإنابة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة والعقيد وليد النهم رئيس قسم منافذ المناطق الخارجية بشرطة الشارقة، والمقدم منصور بن سالم البهلاني من شرطة عمان السلطانية وعدد من كبار الضباط والمسؤولين والضيوف .
وشملت مظاهر الاحتفاء بالعيد الوطني العماني 53، تزيين الطريق الرئيسي المؤدي إلى المنفذ الحدودي والشاشات الرئيسية بعلمي البلدين وصور للقادة تضمنت عبارات تجسد أواصر المحبة والإخاء التي تجمع البلدين الشقيقين، كما تضمن الاستقبال تبادل للهدايا التذكارية بهذه المناسبة العزيزة وإهداء وفد سلطنة عمان نسخ من أحدث إصدارات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، "تاريخ عُمان من الاستيطان البشري إلى نهاية الدولة الإباضية " ضمن عقد موسوعة تاريخ عمان المسمّاة سلطان التواريخ، حيث أشادوا بهذا الإهداء القيّم وبجهود صاحب السمو حاكم الشارقة الأدبية والثقافية.
علاقات أخوية راسخة
ورفع سعادة محمد إبراهيم الرئيسي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سلطنة عمان قيادة وشعباً بهذه المناسبة الغالية ، مُرحباً بضيوف دولة الإمارات من عمان الشقيقة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات وسلطنة عمان يمثلان نموذجاً يحتذى به في العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أن احتفاء الإمارات بهذه المناسبة العزيزة هي تأكيد على متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والتي شهدت خلال العقود الماضية نموا سريعا ووصلت بمستوى الشراكة الاستراتيجية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيراً إلى ما حققته اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في المساهمة بتعزيز هذه العلاقات الراسخة، من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع لتطوير البنية التحتية للمنافذ الحدودية في الشارقة إلى جانب التعاون مع شركاءها الاستراتيجيين لتقديم التسهيلات اللازمة للعابرين إضافة إلى تعزيز حركة التجارة البينية فيما بين البلدين الشقيقين.
واستقبلت الجهات التشغيلية في منفذ خطم ملاحة الحدودي الأشقاء العمانيين خلال الأيام الماضية بالهدايا التذكارية والورود والضيافة، وقدموا إليهم التهاني بهذه المناسبة الوطنية العزيزة حيث عبروا عن فرحتهم بهذه المبادرة، التي تعكس عمق العلاقات الطيبة والأخوة المتينة بين دولة الإمارات وعمان الشقيقة.
MENAFN20112023006976014991ID1107457998
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.