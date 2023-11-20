Lifesize Plans تُحدِث طفرة في المجال بإطلاق خدمات الواقع المُعزّز

(MENAFN
- POP Communications) أطلقت شركة Lifesize Plans خدمات الواقع المُعزّز لتُوفّر لعملائها تجربة تفاعلية غامرة تتفوق على مخططات التصميم المُعتادة. الجدير بالذكر أن Lifesize Plans، التي تتخذ من أستراليا مقرًا لها، تُقدم مفهومًا فريدًا من نوعه للعملاء في الإمارات وقد افتتحت منذ وقت قريب أحدث فروعها في دبي بنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز).
تُقدم Lifesize Plans أول تقنية من نوعها في العالم حاصلة على براءة اختراع حيث تُوفّر للعميل تجربة تجوُّل في مساحة بنفس حجم المساحة الفعلية لمشروعه، وبالتالي تُسهّل عليه تَصوُّر شكل مشاريع البناء للعقارات السكنية والتجارية والصناعية حيث تقوم بتكبير مخططات الطوابق لتظهر بمقياسها الواقعي على الأرض بدلاً من تَخيُّل التفاصيل من خلال مُخطّط معماري. إن هذه التقنية تسمح للعملاء بإجراء أي تغييرات قبل المضي قدمًا في تنفيذ مشاريعهم والاستثمار في تكاليف البناء.
تضم خدمات الواقع المُعزّز التي تُقدمها الشركة ثلاثة خيارات مميزة وهي White Wireframes و Texture Wireframes والتجارب الافتراضية بالصور الواقعية (Photorealistic Virtual Experiences). ومن خلال هذه الخيارات، تُعطي Lifesize Plans الفرصة لعملائها للحصول على نظرة مستقبلية لشكل مشاريعهم وتَصوُّر أدق تفاصيله باستخدام التكنولوجيا المتطوّرة.
إن تقنية White Wireframes هي عبارة عن تجربة افتراضية لا تُستخدم بها الألوان وتُوفّر للعميل إحساسًا ملموسًا بالحجم والأبعاد والتصاميم. أما Texture Wireframes فتُضيف أكثر لتجربة العميل حيث تقدم تجربة افتراضية بالألوان وهي تناسب تمامًا العميل الذي يرغب في الحصول على تجربة بصرية مميزة. هذه التقنية تُتيح للعميل تقييم الحجم والأبعاد والتصاميم كما سيستطيع من خلالها تصوّر اللمسات النهائية في المساحة الخاصة به. أما من يودّ الحصول على التجربة الأكثر واقعية، فيمكنه اختيار تقنية "التجارب الافتراضية بالصور الواقعية (Photorealistic Virtual Experiences)" التي تُقدم تجربة معاينة للمساحة أكثر ثراءً، وهي تناسب تمامًا كل من يتطلع إلى بيع عقارات قبل البدء ببنائها.
إن إطلاق خدمات الواقع المُعزّز في Lifesize Plans يُمثّل قفزة كبيرة في عالم التصميم الداخلي وتقنيات التصور المعماري والإنشائي. ومن خلال الثلاث خدمات الجديدة التي تُقدمها الشركة، أصبحت عملية اتخاذ القرارات المناسبة أكثر سهولة على العميل حيث توفر له Lifesize Plans حلولاً مُخصّصة تناسب أي مشروع.
يمكن أن تختلف أسعار خدمات الواقع المُعزّز بحسب حجم مخطط المشروع فتبدأ من 2,000 درهم إماراتي لخدمة White Wireframes و5,000 درهم إماراتي لخدمةTexture Wireframes و15,000 درهم إماراتي مقابل التجارب الافتراضية بالصور الواقعية (Photorealistic Virtual Experiences).
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