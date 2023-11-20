وفد موظفي الكونغرس الأمريكي يزور مجلس النواب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل مجلس النواب، اليوم الغثنين، وفداً من موظفي مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، ضمن زيارته لمملكة البحرين.
وقدمت الأمانة العامة لمجلس النواب خلال الزيارة عرضاً تعريفياً حول أبرز مراحل المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين وأهم محطاتها منذ تدشين المشروع الإصلاحي والتجربة الديمقراطية والمسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم .
وأكدت الأمانة العامة لمجلس النواب سعي السلطة التشريعية في مملكة البحرين لتعزيز العلاقات الدبلوماسية البرلمانية وتبادل التجارب المشتركة والخبرات المختلفة بينها وبين مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي، التي تهدف لرفع مستوى الأداء البرلماني وتطوير آليات العمل التشريعي والرقابي والارتقاء به لما فيه مصلحة الجانبين.
كما قدم عدد من موظفي الأمانة العامة، وهم مروة سيف باحث قانوني أول والموظفة نور مهنا مترجم تنفيذي والموظف حسين مكي أخصائي علاقات دولية أول، عروضاً مرئيةً خلال الزيارة تضمنت معلومات شاملة حول تشكيل المجلس الوطني بغرفتيه (الشورى والنواب) واختصاصات وآليات عمل المجلسين والعلاقة بينهما وسبل التنسيق بينهما وبين الحكومة خاصة في الجانب التشريعي وذلك وفقاً لميثاق العمل الوطني والدستور واللائحة الداخلية والتعديلات الدستورية، كما تم تناول اختصاصات ونمط عمل مجلس النواب وخدماته وإنجازاته.
من ناحية أخرى، تم تعريف موظفي الكونجرس على البرامج النوعية التي تقدمها الأمانة العامة لمجلس النواب خلال الفصل التشريعي السادس؛ كما حضر اللقاء من جانب الأمانة العامة: يحيى علي الملا الأمين العام المساعد لشؤون اللجان والجلسات والدعم النيابي، و حنان المضحكي مدير إدارة الشؤون القانونية، و فؤاد الأنصاري مدير إدارة الدراسات والتدريب البرلماني.
من جانبه، ثمن وفد الكونغرس الأمريكي جهود حكومة مملكة البحرين وتجربتها البرلمانية النوعية الرائدة في المنطقة، مؤكدا ضرورة استمرار تبادل الزيارات والخبرات بين السلطة التشريعية في المملكة والكونغرس الأمريكي، وزيادة تفعيل وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية والتنسيق في المواقف والسياسات في المحافل البرلمانية الدولية لتحقيق مصالح الشعبين والبلدين الصديقين.
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