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وفد موظفي الكونغرس الأمريكي يزور مجلس النواب

11/20/2023 8:06:12 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل مجلس النواب، اليوم الغثنين، وفداً من موظفي مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، ضمن زيارته لمملكة البحرين.

وقدمت الأمانة العامة لمجلس النواب خلال الزيارة عرضاً تعريفياً حول أبرز مراحل المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين وأهم محطاتها منذ تدشين المشروع الإصلاحي والتجربة الديمقراطية والمسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم .

وأكدت الأمانة العامة لمجلس النواب سعي السلطة التشريعية في مملكة البحرين لتعزيز العلاقات الدبلوماسية البرلمانية وتبادل التجارب المشتركة والخبرات المختلفة بينها وبين مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي، التي تهدف لرفع مستوى الأداء البرلماني وتطوير آليات العمل التشريعي والرقابي والارتقاء به لما فيه مصلحة الجانبين.

كما قدم عدد من موظفي الأمانة العامة، وهم مروة سيف باحث قانوني أول والموظفة نور مهنا مترجم تنفيذي والموظف حسين مكي أخصائي علاقات دولية أول، عروضاً مرئيةً خلال الزيارة تضمنت معلومات شاملة حول تشكيل المجلس الوطني بغرفتيه (الشورى والنواب) واختصاصات وآليات عمل المجلسين والعلاقة بينهما وسبل التنسيق بينهما وبين الحكومة خاصة في الجانب التشريعي وذلك وفقاً لميثاق العمل الوطني والدستور واللائحة الداخلية والتعديلات الدستورية، كما تم تناول اختصاصات ونمط عمل مجلس النواب وخدماته وإنجازاته.

من ناحية أخرى، تم تعريف موظفي الكونجرس على البرامج النوعية التي تقدمها الأمانة العامة لمجلس النواب خلال الفصل التشريعي السادس؛ كما حضر اللقاء من جانب الأمانة العامة: يحيى علي الملا الأمين العام المساعد لشؤون اللجان والجلسات والدعم النيابي، و حنان المضحكي مدير إدارة الشؤون القانونية، و فؤاد الأنصاري مدير إدارة الدراسات والتدريب البرلماني.

من جانبه، ثمن وفد الكونغرس الأمريكي جهود حكومة مملكة البحرين وتجربتها البرلمانية النوعية الرائدة في المنطقة، مؤكدا ضرورة استمرار تبادل الزيارات والخبرات بين السلطة التشريعية في المملكة والكونغرس الأمريكي، وزيادة تفعيل وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية والتنسيق في المواقف والسياسات في المحافل البرلمانية الدولية لتحقيق مصالح الشعبين والبلدين الصديقين.

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