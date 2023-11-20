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الأمين العام لمجلس النواب: تفعيل أوجه التعاون المشترك مع كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة

11/20/2023 8:06:12 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد المستشار راشد محمد بو نجمة، الأمين العام لمجلس النواب، حرص أمانة المجلس على تفعيل أوجه التعاون المشترك مع كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة، مع جميع فئات المجتمع البحريني ومكوناته، لاسيما منها الجامعات الحكومية والخاصة بهدف خدمة المجتمع، والاهتمام بنشر الثقافة البرلمانية، وتخريج أجيال جديدة قادرة على فهم أدوار ووظائف البرلمان الرقابية والتشريعية والدبلوماسية البرلمانية، سعياً إلى بلوغ كافة التطلعات والطموحات تحقيقاً لأهداف المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم .

جاء ذلك خلال توقيع المستشار بو نجمة، اليوم الإثنين، على اتفاقية تعاون مع الجامعة الاهلية، وقعها ممثلاً عن الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله يوسف الحواج الرئيس المؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية، بحضور الدكتور ياسر صقر الشيراوي الأمين العام المساعد للموارد والخدمات، ويحيى علي الملا الأمين العام المساعد لشؤون اللجان والجلسات والدعم النيابي، وغازي عبدالمحسن مدير ادارة الاتصال.

وتستهدف الاتفاقية تعزيز آفاق العمل والتعاون المشترك بين مجلس النواب والجامعة الأهلية، منها تدريب طلبة الجامعة ومنتسبي الأمانة العامة للمجلس، بما في ذلك تنفيذ المشاريع المشتركة وتنظيم الندوات والبرامج والورش والحوارات وإجراء الدراسات المقترحة، وتوفير كافة السبل التي تهدف إلى زيادة أوجه التعاون المشترك.

كما نصت الاتفاقية على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لبحث المتطلبات العلمية والفنية والمالية لكل من أعضاء مجلس النواب وموظفي الأمانة العامة، ويكون من مهام اللجنة وضع إطار تنفيذي للفعاليات والإصدارات التي تساعد النواب على أداء مهامهم على أكمل وجه، وفق جدول زمني محدد.

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