الأمين العام لمجلس النواب: تفعيل أوجه التعاون المشترك مع كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد المستشار راشد محمد بو نجمة، الأمين العام لمجلس النواب، حرص أمانة المجلس على تفعيل أوجه التعاون المشترك مع كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة، مع جميع فئات المجتمع البحريني ومكوناته، لاسيما منها الجامعات الحكومية والخاصة بهدف خدمة المجتمع، والاهتمام بنشر الثقافة البرلمانية، وتخريج أجيال جديدة قادرة على فهم أدوار ووظائف البرلمان الرقابية والتشريعية والدبلوماسية البرلمانية، سعياً إلى بلوغ كافة التطلعات والطموحات تحقيقاً لأهداف المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم .
جاء ذلك خلال توقيع المستشار بو نجمة، اليوم الإثنين، على اتفاقية تعاون مع الجامعة الاهلية، وقعها ممثلاً عن الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله يوسف الحواج الرئيس المؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية، بحضور الدكتور ياسر صقر الشيراوي الأمين العام المساعد للموارد والخدمات، ويحيى علي الملا الأمين العام المساعد لشؤون اللجان والجلسات والدعم النيابي، وغازي عبدالمحسن مدير ادارة الاتصال.
وتستهدف الاتفاقية تعزيز آفاق العمل والتعاون المشترك بين مجلس النواب والجامعة الأهلية، منها تدريب طلبة الجامعة ومنتسبي الأمانة العامة للمجلس، بما في ذلك تنفيذ المشاريع المشتركة وتنظيم الندوات والبرامج والورش والحوارات وإجراء الدراسات المقترحة، وتوفير كافة السبل التي تهدف إلى زيادة أوجه التعاون المشترك.
كما نصت الاتفاقية على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لبحث المتطلبات العلمية والفنية والمالية لكل من أعضاء مجلس النواب وموظفي الأمانة العامة، ويكون من مهام اللجنة وضع إطار تنفيذي للفعاليات والإصدارات التي تساعد النواب على أداء مهامهم على أكمل وجه، وفق جدول زمني محدد.
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