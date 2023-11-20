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أمانة الشورى تستقبل وفدًا من موظفي الكونجرس الأمريكي

11/20/2023 8:06:12 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت الأمانة العامة لمجلس الشورى، اليوم الاثنين، وفدًا من موظفي مجلسي النواب والشيوخ بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن زيارته إلى مملكة البحرين، وذلك في إطار العلاقات المتنامية بين السلطتين التشريعيتين بالبلدين الصديقين، والتعاون في مجال تبادل الخبرات والممارسات البرلمانية الناجعة، والتعرّف على الإسهامات المتنوعة لمجلس الشورى في دعم مسيرة التنمية الوطنية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم .

ورحبت الدكتورة فوزية الجيب مستشار رئيس مجلس الشورى بالوفد الزائر، كما نقلت تحيات علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، والسيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام، مؤكدةً أهمية تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين، لافتة إلى أن الأمانة العامة حريصة على نقل تجربتها في دعم العملية التشريعية لموظفي مختلف برلمانات دول العالم.

واطلع الوفد خلال زيارته على عرض تعريفي قدمته هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس حول تاريخ العمل التشريعي في مملكة البحرين، وما تشهده من نقلة نوعية في إصدار وسن التشريعات والقوانين المختلفة، إضافةً إلى آلية التنسيق والتعاون بين المجلسين والحكومة الموقرة، وفقًا للدستور والقوانين المنظمة.

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