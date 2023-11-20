أمانة الشورى تستقبل وفدًا من موظفي الكونجرس الأمريكي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبلت الأمانة العامة لمجلس الشورى، اليوم الاثنين، وفدًا من موظفي مجلسي النواب والشيوخ بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن زيارته إلى مملكة البحرين، وذلك في إطار العلاقات المتنامية بين السلطتين التشريعيتين بالبلدين الصديقين، والتعاون في مجال تبادل الخبرات والممارسات البرلمانية الناجعة، والتعرّف على الإسهامات المتنوعة لمجلس الشورى في دعم مسيرة التنمية الوطنية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم .
ورحبت الدكتورة فوزية الجيب مستشار رئيس مجلس الشورى بالوفد الزائر، كما نقلت تحيات علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، والسيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام، مؤكدةً أهمية تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين، لافتة إلى أن الأمانة العامة حريصة على نقل تجربتها في دعم العملية التشريعية لموظفي مختلف برلمانات دول العالم.
واطلع الوفد خلال زيارته على عرض تعريفي قدمته هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس حول تاريخ العمل التشريعي في مملكة البحرين، وما تشهده من نقلة نوعية في إصدار وسن التشريعات والقوانين المختلفة، إضافةً إلى آلية التنسيق والتعاون بين المجلسين والحكومة الموقرة، وفقًا للدستور والقوانين المنظمة.
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