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وزارة الأشغال: الانتهاء من تنفيذ أربعة مشاريع إنشاء شبكات الصرف الصحي توفر خدماتها إلى 173 عقاراً

11/20/2023 8:06:11 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة الأشغال عن الانتهاء من أعمال أربعة مشاريع إنشاء شبكات الصرف الصحي في كل من مجمع (473 منطقة أبو صيبع)، و(910 منطقة الحنينية) و(234 منطقة سماهيج) و(1032 منطقة المالكية)، التي توفر خدماتها إلى 173 عقاراً، ضمن سلسلة مشاريع الحزمة الثالثة لتطوير الطرق والصرف الصحي والبلديات، مشيرة إلى استمرارها في تطوير مزيد من خدمات البنية التحتية التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين في مختلف محافظات مملكة البحرين.

وقالت الوزارة إنّ مشاريع إنشاء شبكات الصرف الصحي التي تم الانتهاء منها، هي مشروع إنشاء شبكة للصرف الصحي بمجمع 473 في منطقة أبوصيبع، ومشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي بمجمع 910 في منطقة الحنينية، ومشروع إنشاء شبكة للصرف الصحي بمجمع 234 في منطقة سماهيج، فضلاً عن مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي بمجمع 1032 في منطقة المالكية.

وتابعت بأنّ مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي بمجمع 473 في منطقة أبوصيبع اشتمل على إنشاء خط صرف صحي رئيسي بطول 260 متراً، وإنشاء خط صرف صحي فرعي بطول 170 متراً، وبناء 32 غرفة تفتيش، بالإضافة إلى استكمال جميع الأعمال المطلوبة لرصف الطرق التي سيتم إنجاز الأعمال فيها.

وحول مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي بمجمع 910 في منطقة الحنينية، أوضحت وزارة الأشغال بأنه تمّ تمديد خط رئيسي بطول 673 متراً، بالإضافة إلى بناء 9 غرف تفتيش، إلى جانب إنشاء محطة ضخ لمياه الصرف الصحي.

وأضافت أن مشروع إنشاء شبكة للصرف الصحي بمجمع 234 في منطقة سماهيج، اشتمل على إنشاء ما يقارب 463 متراً من الخطوط الرئيسية و717 متراً من الخطوط الفرعية، إلى جانب بناء 82 غرفة تفتيش موزعة ما بين غرف رئيسية وفرعية، منوّهة بأنه جاري العمل على رصف الطرق التي تقع ضمن حدود المشروع.

وذكرت وزارة الأشغال أنّ مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي بمجمع 1032 في منطقة المالكية، اشتمل على إنشاء خطوط صرف صحي رئيسية بطول 595 متراً، بالإضافة إلى إنشاء خطوط صرف صحي فرعية بطول 505 متراً، وبناء 63 غرفة تفتيش رئيسية وفرعية، منوّهة بأنه جاري العمل على رصف الطرق التي تقع ضمن حدود المشروع.

وبينت الوزارة أنها تعمل على استكمال تنفيذ عدد من مشاريع الصرف الصحي الأخرى في كافة محافظات المملكة، ووفقاً لمعايير الجودة المطلوبة، مثمّنة تعاون والتزام جميع أفراد المجتمع بالإرشادات التحذيرية وتعليمات الأمن والسلامة طوال فترة تنفيذ المشروع.

MENAFN20112023000055011008ID1107457879

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