وزارة الأشغال: الانتهاء من تنفيذ أربعة مشاريع إنشاء شبكات الصرف الصحي توفر خدماتها إلى 173 عقاراً

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة الأشغال عن الانتهاء من أعمال أربعة مشاريع إنشاء شبكات الصرف الصحي في كل من مجمع (473 منطقة أبو صيبع)، و(910 منطقة الحنينية) و(234 منطقة سماهيج) و(1032 منطقة المالكية)، التي توفر خدماتها إلى 173 عقاراً، ضمن سلسلة مشاريع الحزمة الثالثة لتطوير الطرق والصرف الصحي والبلديات، مشيرة إلى استمرارها في تطوير مزيد من خدمات البنية التحتية التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين في مختلف محافظات مملكة البحرين.
وقالت الوزارة إنّ مشاريع إنشاء شبكات الصرف الصحي التي تم الانتهاء منها، هي مشروع إنشاء شبكة للصرف الصحي بمجمع 473 في منطقة أبوصيبع، ومشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي بمجمع 910 في منطقة الحنينية، ومشروع إنشاء شبكة للصرف الصحي بمجمع 234 في منطقة سماهيج، فضلاً عن مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي بمجمع 1032 في منطقة المالكية.
وتابعت بأنّ مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي بمجمع 473 في منطقة أبوصيبع اشتمل على إنشاء خط صرف صحي رئيسي بطول 260 متراً، وإنشاء خط صرف صحي فرعي بطول 170 متراً، وبناء 32 غرفة تفتيش، بالإضافة إلى استكمال جميع الأعمال المطلوبة لرصف الطرق التي سيتم إنجاز الأعمال فيها.
وحول مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي بمجمع 910 في منطقة الحنينية، أوضحت وزارة الأشغال بأنه تمّ تمديد خط رئيسي بطول 673 متراً، بالإضافة إلى بناء 9 غرف تفتيش، إلى جانب إنشاء محطة ضخ لمياه الصرف الصحي.
وأضافت أن مشروع إنشاء شبكة للصرف الصحي بمجمع 234 في منطقة سماهيج، اشتمل على إنشاء ما يقارب 463 متراً من الخطوط الرئيسية و717 متراً من الخطوط الفرعية، إلى جانب بناء 82 غرفة تفتيش موزعة ما بين غرف رئيسية وفرعية، منوّهة بأنه جاري العمل على رصف الطرق التي تقع ضمن حدود المشروع.
وذكرت وزارة الأشغال أنّ مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي بمجمع 1032 في منطقة المالكية، اشتمل على إنشاء خطوط صرف صحي رئيسية بطول 595 متراً، بالإضافة إلى إنشاء خطوط صرف صحي فرعية بطول 505 متراً، وبناء 63 غرفة تفتيش رئيسية وفرعية، منوّهة بأنه جاري العمل على رصف الطرق التي تقع ضمن حدود المشروع.
وبينت الوزارة أنها تعمل على استكمال تنفيذ عدد من مشاريع الصرف الصحي الأخرى في كافة محافظات المملكة، ووفقاً لمعايير الجودة المطلوبة، مثمّنة تعاون والتزام جميع أفراد المجتمع بالإرشادات التحذيرية وتعليمات الأمن والسلامة طوال فترة تنفيذ المشروع.
MENAFN20112023000055011008ID1107457879
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.