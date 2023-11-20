ديوكوفيتش يضع نصب عينيه الذهبية الاولمبية بعد لقب الـ ايه تي بي القياسي





لا يبدو أنّ شيئًا بصدد ان يوقف زحف النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنّف أول عالميا وذلك بعدما توّج عامًا مثاليًا بإحراز لقبه السابع القياسي في بطولة "أيه تي بي" الختامية لكرة المضرب الاحد، واضعاً نصب عينيه الذهبية الأولمبية.

وعن عمر 36 عاماً، لا يزال ديوكوفيتش يحطّم الارقام القياسية ويتبوأ عرش لاعبي التنس في العالم، وتمكن هذا الموسم من حصد لقبه الـ 24 في البطولات الكبرى "غراند سلام"، إضافة الى تصدر التصنيف العالمي للمرة الثامنة.

وفي طريقه نحو اللقب، تمكن النجم الصربي من تخطي الشابين الاسباني كارلوس ألكاراس في نصف النهائي والايطالي يانيك سينر في النهائي، ويضع الآن نصب عينيه الفوز بالميدالية الذهبية في دورة الالعاب الاولمبية المقبلة في باريس صيف العام 2024.

وردًا عما يريد انجازه بعد في مسيرته أجاب ديوكوفيتش مازحاً "حسنا، يمكنك ان تفوز بأربع بطولات كبرى وذهبية اولمبية".

وتابع "لدي دائماً اعلى الطموحات والاهداف. لن يكون ذلك مختلفا العام المقبل، هذا بالتأكيد. الحافز الذي املكه لا يزال موجودا".

واضاف "الحافز، خصوصا للبطولات الكبرى في الرياضة، لا يزال موجوداً. بالنسبة الي، بالطبع اتحدث عن البطولات الكبرى والنهائيات، والعام المقبل بالتأكيد الالعاب الاولمبية".

ستقام دورة الألعاب الاولمبية 26 بين يوليو و11 آغسطس في العاصمة الفرنسية، وستبدأ مباشرة بعد بطولة ويمبلدون وقبل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

وأردف ديوكوفيتش "إنه بالتأكيد احد اكبر اهدافي للعام المقبل، بمعزل عن البطولات الكبرى".

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