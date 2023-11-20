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الاستغناء عن خدمات مدرب المنتخب السويدي بعد الإخفاق في التأهل لنهائيات يورو 2024

11/20/2023 8:00:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم أمس الأحد نهاية مشوار جان أندرسون في منصب المدير الفني للمنتخب الأول.وجاء ذلك عقب فوز المنتخب السويدي على نظيره الاستوني 2 / صفر أمس ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وأخفق المنتخب السويدي بالفعل في التأهل إلى نهائيات يورو 2024 المقررة في ألمانيا في الفترة ما بين 14يونيو و14يوليو.

وأنهى المنتخب السويدي مشواره في التصفيات في المركز الثالث بالمجموعة السادسة بفارق عشر نقاط خلف المنتخب البلجيكي المتصدر وتسع نقاط خلف المنتخب النمساوي.

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