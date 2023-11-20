الاستغناء عن خدمات مدرب المنتخب السويدي بعد الإخفاق في التأهل لنهائيات يورو 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم أمس الأحد نهاية مشوار جان أندرسون في منصب المدير الفني للمنتخب الأول.وجاء ذلك عقب فوز المنتخب السويدي على نظيره الاستوني 2 / صفر أمس ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس الأمم الأوروبية (يورو 2024).
وأخفق المنتخب السويدي بالفعل في التأهل إلى نهائيات يورو 2024 المقررة في ألمانيا في الفترة ما بين 14يونيو و14يوليو.
وأنهى المنتخب السويدي مشواره في التصفيات في المركز الثالث بالمجموعة السادسة بفارق عشر نقاط خلف المنتخب البلجيكي المتصدر وتسع نقاط خلف المنتخب النمساوي.
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