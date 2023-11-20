حماس: قطاع غزة يتعرض لحملة تجويع متعمدة

أكد المكتب الإعلامي لحركة «حماس» في غزة، اليوم، أن القطاع يتعرض لحملة تجويع متعمدة بموازاة حرب إسرائيل المتواصلة منذ 45 يوماً.

وحمَّل، في بيان، المجتمع الدولي وإسرائيل المسؤولية عن «تردي الحالة الإنسانية وجفاف المواد الغذائية من الأسواق والمحال التجارية في قطاع غزة».

وقال البيان إن الحالة الإنسانية تتفاقم في غزة بشكل غير مسبوق، ويزداد الوضع الميداني كارثية، حيث باتت الأسواق والمحال التجارية تعاني جفاف المواد الغذائية الأساسية كالطحين والزيت والأرز والمعلبات بأنواعها المختلفة.

ولفت إلى أن ذلك يتم بالتزامن مع التوقف التام لعمل المخابز، وبالتالي انعدام مئات الأصناف من المواد الغذائية من السوق تماماً.

وأشار إلى أن أعداد النازحين داخل قطاع غزة أصبحت كبيرة جداً وفوق الطاقة الاستيعابية، ما أوجد إقبالاً متزايداً على طلب المواد الإغاثية الأساسية غير الموجودة أصلاً، ما ينذر بحدوث مجاعة وانتشار للأمراض والأوبئة.

ويضاف إلى ذلك برودة الطقس وهطول الأمطار التي رفعت الطلب على احتياجات ومستلزمات تعين المواطنين على التكيف مع المناخ والأمطار وفصل الشتاء.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي، بوقف «جريمة التجويع المقصودة التي وافق عليها المجتمع الدولي، وينفذها الجيش الإسرائيلي ضد سكان غزة، وتوفير الاحتياجات الأساسية والغذائية، وفتح المعابر لإنقاذ قطاع غزة قبل وقوع كارثة جديدة».

كما طالب الدول العربية والإسلامية بالوقوف أمام مسؤولياتهم وبفتح معبر رفح بشكل دائم وإمداد قطاع غزة بالمساعدات الغذائية والأساسية قبل وقوع كارثة إنسانية حقيقية.

من جهته، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، إنه منذ بدء الحرب على غزة لم يتمكن أعضاء قطاع الأمن الغذائي من تقديم المساعدة في غزة وشمالها، حيث انقطع الوصول إلى حد كبير.

وذكر المكتب، في بيان صحفي، اليوم، أن السكان في غزة يعمدون نظراً لنقص مرافق الطهي والوقود، إلى استهلاك ما تبقى من الخضار النيئة أو الفواكه غير الناضجة.

وأضاف أنه لا يوجد أي مخابز عاملة بسبب نقص الوقود والمياه ودقيق القمح والأضرار الهيكلية، فيما لم يعد دقيق القمح متوفراً في الأسواق، كما تواجه الماشية خطر المجاعة والموت بسبب نقص الأعلاف والمياه.

وفرضت إسرائيل منذ بدء الحرب إغلاقاً شاملاً على قطاع غزة، ومنعت إمدادات الغذاء والمياه والدواء، باستثناء عدد محدود من الشاحنات سمحت بإدخالها من مصر، وشددت على تخصيصه لجنوب القطاع.

ومنذ 21 من الشهر الماضي دخلت 1268 شاحنة محملة بالإمدادات الإنسانية إلى غزة عبر مصر، علماً أن القطاع كان يدخل إليه نحو 500 شاحنة يومياً لتلبية الاحتياجات الإنسانية.